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Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге
Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге - 16.10.2026, ПРАЙМ
Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге
Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге, при этом каждый восьмой оставил бы это в тайне, рассказали РИА Новости в... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге, при этом каждый восьмой оставил бы это в тайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Примечательно, что почти 12% опрошенных предпочли бы сохранить новость о выигрыше в тайне", - выяснили аналитики компании по результатам исследования среди более чем 1,2 тысячи человек.
Остальные россияне обязательно бы поделились новостями о выигрыше. Так, 33,9% респондентов рассказали бы об этом в первую очередь супругу или супруге, 25% - родителям, 16,3% - детям, 8,1% - сразу всем родственникам. Реже всего первыми узнавали бы о победе братья и сестры, а также друзья.
В то же время поделиться выигрышем готово абсолютное большинство опрошенных - лишь 3,8% респондентов предпочли бы оставить всю сумму выигрыша себе.
"Остальные участники опроса готовы делиться с близкими: в первую очередь - с родителями (32,7%) и детьми (28,9%)", - отметили там.
Разделить лотерейные деньги с супругом или супругой готовы только 23,1% респондентов, с братьями и сестрами - 7,3%. Меньше всего согласны делиться с бабушками и дедушками (1,4%), другими родственниками (1,8%) и с друзьями (1%).
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бизнес, россия, общество , минфин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Минфин
Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге
Опрос: большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге, при этом каждый восьмой оставил бы это в тайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Примечательно, что почти 12% опрошенных предпочли бы сохранить новость о выигрыше в тайне", - выяснили аналитики компании по результатам исследования среди более чем 1,2 тысячи человек.
Остальные россияне обязательно бы поделились новостями о выигрыше. Так, 33,9% респондентов рассказали бы об этом в первую очередь супругу или супруге, 25% - родителям, 16,3% - детям, 8,1% - сразу всем родственникам. Реже всего первыми узнавали бы о победе братья и сестры, а также друзья.
В то же время поделиться выигрышем готово абсолютное большинство опрошенных - лишь 3,8% респондентов предпочли бы оставить всю сумму выигрыша себе.
"Остальные участники опроса готовы делиться с близкими: в первую очередь - с родителями (32,7%) и детьми (28,9%)", - отметили там.
Разделить лотерейные деньги с супругом или супругой готовы только 23,1% респондентов, с братьями и сестрами - 7,3%. Меньше всего согласны делиться с бабушками и дедушками (1,4%), другими родственниками (1,8%) и с друзьями (1%).