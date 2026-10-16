https://1prime.ru/20261016/bolshinstvo-874312704.html

Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге

Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге - 16.10.2026, ПРАЙМ

Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супруге

Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге, при этом каждый восьмой оставил бы это в тайне, рассказали РИА Новости в... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T00:26+0300

2026-10-16T00:26+0300

2026-10-16T00:26+0300

бизнес

россия

общество

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312704.jpg?1792099605

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге, при этом каждый восьмой оставил бы это в тайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Примечательно, что почти 12% опрошенных предпочли бы сохранить новость о выигрыше в тайне", - выяснили аналитики компании по результатам исследования среди более чем 1,2 тысячи человек. Остальные россияне обязательно бы поделились новостями о выигрыше. Так, 33,9% респондентов рассказали бы об этом в первую очередь супругу или супруге, 25% - родителям, 16,3% - детям, 8,1% - сразу всем родственникам. Реже всего первыми узнавали бы о победе братья и сестры, а также друзья. В то же время поделиться выигрышем готово абсолютное большинство опрошенных - лишь 3,8% респондентов предпочли бы оставить всю сумму выигрыша себе. "Остальные участники опроса готовы делиться с близкими: в первую очередь - с родителями (32,7%) и детьми (28,9%)", - отметили там. Разделить лотерейные деньги с супругом или супругой готовы только 23,1% респондентов, с братьями и сестрами - 7,3%. Меньше всего согласны делиться с бабушками и дедушками (1,4%), другими родственниками (1,8%) и с друзьями (1%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , минфин