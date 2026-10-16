https://1prime.ru/20261016/britanija-874357392.html
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit - 16.10.2026, ПРАЙМ
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit
Экспорт продуктов питания британского производства в Европейский союз сократился более чем на треть после выхода страны из блока, сообщила газета Guardian со... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:50+0300
2026-10-16T19:50+0300
2026-10-16T19:54+0300
мировая экономика
великобритания
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874357392.jpg?1792169677
ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Экспорт продуктов питания британского производства в Европейский союз сократился более чем на треть после выхода страны из блока, сообщила газета Guardian со ссылкой на анализ статистики, проведенный национальным союзом фермеров Великобритании. Согласно опубликованному в июне докладу института "Центр европейских реформ", объем британской торговли с ЕС упал почти во всех секторах после выхода страны из Евросоюза. "Согласно новым данным, экспорт британских продуктов питания и напитков в ЕС сократился более чем на треть после Brexit", - пишет газета. Как отмечается в публикации, за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года сильнее всего упал экспорт в Евросоюз сахара (70%), яичной продукции (65%), мяса птицы и плодово-ягодной продукции (53%). На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, великобритания, ес
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit
Guardian: экспорт британских продуктов питания в ЕС сократился на треть после Brexit
ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Экспорт продуктов питания британского производства в Европейский союз сократился более чем на треть после выхода страны из блока, сообщила газета Guardian со ссылкой на анализ статистики, проведенный национальным союзом фермеров Великобритании.
Согласно опубликованному в июне докладу института "Центр европейских реформ", объем британской торговли с ЕС упал почти во всех секторах после выхода страны из Евросоюза.
"Согласно новым данным, экспорт британских продуктов питания и напитков в ЕС сократился более чем на треть после Brexit", - пишет газета.
Как отмечается в публикации, за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года сильнее всего упал экспорт в Евросоюз сахара (70%), яичной продукции (65%), мяса птицы и плодово-ягодной продукции (53%).
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.