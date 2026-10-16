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Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit - 16.10.2026, ПРАЙМ
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit
Экспорт продуктов питания британского производства в Европейский союз сократился более чем на треть после выхода страны из блока, сообщила газета Guardian со... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:50+0300
2026-10-16T19:54+0300
мировая экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Экспорт продуктов питания британского производства в Европейский союз сократился более чем на треть после выхода страны из блока, сообщила газета Guardian со ссылкой на анализ статистики, проведенный национальным союзом фермеров Великобритании. Согласно опубликованному в июне докладу института "Центр европейских реформ", объем британской торговли с ЕС упал почти во всех секторах после выхода страны из Евросоюза. "Согласно новым данным, экспорт британских продуктов питания и напитков в ЕС сократился более чем на треть после Brexit", - пишет газета. Как отмечается в публикации, за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года сильнее всего упал экспорт в Евросоюз сахара (70%), яичной продукции (65%), мяса птицы и плодово-ягодной продукции (53%). На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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мировая экономика, великобритания, ес
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
19:50 16.10.2026 (обновлено: 19:54 16.10.2026)
 
Британия сократила экспорт продуктов в ЕС на треть после Brexit

Guardian: экспорт британских продуктов питания в ЕС сократился на треть после Brexit

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ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Экспорт продуктов питания британского производства в Европейский союз сократился более чем на треть после выхода страны из блока, сообщила газета Guardian со ссылкой на анализ статистики, проведенный национальным союзом фермеров Великобритании.
Согласно опубликованному в июне докладу института "Центр европейских реформ", объем британской торговли с ЕС упал почти во всех секторах после выхода страны из Евросоюза.
"Согласно новым данным, экспорт британских продуктов питания и напитков в ЕС сократился более чем на треть после Brexit", - пишет газета.
Как отмечается в публикации, за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года сильнее всего упал экспорт в Евросоюз сахара (70%), яичной продукции (65%), мяса птицы и плодово-ягодной продукции (53%).
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
 
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