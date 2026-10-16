https://1prime.ru/20261016/britanija-874360592.html
Британия может вернуть программу "золотых виз", пишет Bloomberg
Британия может вернуть программу "золотых виз", пишет Bloomberg - 16.10.2026, ПРАЙМ
Британия может вернуть программу "золотых виз", пишет Bloomberg
Министерство финансов Великобритании рассматривает возможность возвращения программы так называемых "золотых виз" для состоятельных иностранцев, сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:09+0300
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ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Великобритании рассматривает возможность возвращения программы так называемых "золотых виз" для состоятельных иностранцев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Британия закрыла программу "золотых виз" в 2022 году. В МВД страны заявили, что таким образом ведомство борется с нелегальными финансовыми операциями. Британские СМИ отмечали, что отмена последовала за призывами ряда политиков прекратить приток "грязных денег" из России. "Министр финансов Джон Хили рассматривает возможность введения нового визового режима для состоятельных иностранцев в Великобритании в рамках бюджета (на следующий год – ред.)", - пишет издание. Отмечается, что из-за действующих правил британские иммиграционные власти вынуждены отказывать мигрантам, которые могли бы внести вклад в экономику. Эксперты в области миграционного права заявили агентству, что существующие визы для предпринимателей и бизнеса не соответствуют уровню спроса. В Британию желают переехать тысячи состоятельных иностранцев, в том числе из США. Власти также хотят принять меры на фоне сообщений о том, что страну один за другим покидают миллиардеры из-за высоких налогов. В частности, минфин рассматривает возможность выдавать визы бизнесменам, которые готовы инвестировать 5 миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиона долларов) в течение пяти лет в финансовый инструмент под надзором государственного Британского бизнес-банка (British Business Bank). Согласно другому предложению, соискатели должны будут инвестировать 2,5 миллиона фунтов взамен на разрешение выплачивать налог по фиксированной ставке в размере 200 тысяч фунтов в год в течение 15 лет.
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Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, МВД
Британия может вернуть программу "золотых виз", пишет Bloomberg
Bloomberg: Минфин Британии может вернуть "золотые визы" для состоятельных иностранцев
ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Великобритании рассматривает возможность возвращения программы так называемых "золотых виз" для состоятельных иностранцев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Британия закрыла программу "золотых виз" в 2022 году. В МВД страны заявили, что таким образом ведомство борется с нелегальными финансовыми операциями. Британские СМИ отмечали, что отмена последовала за призывами ряда политиков прекратить приток "грязных денег" из России.
"Министр финансов Джон Хили рассматривает возможность введения нового визового режима для состоятельных иностранцев в Великобритании в рамках бюджета (на следующий год – ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что из-за действующих правил британские иммиграционные власти вынуждены отказывать мигрантам, которые могли бы внести вклад в экономику. Эксперты в области миграционного права заявили агентству, что существующие визы для предпринимателей и бизнеса не соответствуют уровню спроса. В Британию желают переехать тысячи состоятельных иностранцев, в том числе из США.
Власти также хотят принять меры на фоне сообщений о том, что страну один за другим покидают миллиардеры из-за высоких налогов.
В частности, минфин рассматривает возможность выдавать визы бизнесменам, которые готовы инвестировать 5 миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиона долларов) в течение пяти лет в финансовый инструмент под надзором государственного Британского бизнес-банка (British Business Bank). Согласно другому предложению, соискатели должны будут инвестировать 2,5 миллиона фунтов взамен на разрешение выплачивать налог по фиксированной ставке в размере 200 тысяч фунтов в год в течение 15 лет.