https://1prime.ru/20261016/chirkov-874331610.html

Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков

Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков - 16.10.2026, ПРАЙМ

Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков

Бюджет Соцфонда РФ на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства перед россиянами, завил председатель... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:46+0300

2026-10-16T12:46+0300

2026-10-16T12:51+0300

россия

финансы

сергей чирков

социальный фонд

госдума

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Бюджет Соцфонда РФ на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства перед россиянами, завил председатель Социального фонда Сергей Чирков."Бюджет фонда на 2027 год полностью сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства перед гражданами нашей страны. Доходы и расходы фонда растут", - сказал Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Он уточнил, что страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума