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Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков
Бюджет Соцфонда РФ на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства перед россиянами, завил председатель... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:46+0300
2026-10-16T12:46+0300
2026-10-16T12:51+0300
россия
финансы
сергей чирков
социальный фонд
госдума
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Бюджет Соцфонда РФ на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства перед россиянами, завил председатель Социального фонда Сергей Чирков."Бюджет фонда на 2027 год полностью сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства перед гражданами нашей страны. Доходы и расходы фонда растут", - сказал Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Он уточнил, что страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции.
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россия, финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума
РОССИЯ, Финансы, Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков
Чирков заявил о сбалансированности бюджета Соцфонда на 2027 год