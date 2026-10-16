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Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции

Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции - 16.10.2026, ПРАЙМ

Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции

Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:47+0300

2026-10-16T12:47+0300

2026-10-16T13:19+0300

россия

сергей чирков

социальный фонд

госдума

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков."Со следующего года... мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, как было в этом году и до этого. Страховые пенсии будут индексироваться дважды, сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России. Размер повышения составит 6,8% с 1 февраля и 3,3% соответственно с 1 апреля. Благодаря этому решению, пенсии будут расти быстрее, чем в этом году", - сказал Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Он добавил, что у неработающих получателей страховой пенсии по старости, то есть у большинства пенсионеров в России, выплаты в среднем увеличатся более чем на две тысячи рублей в месяц и составят 30 200 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сергей чирков, социальный фонд, госдума