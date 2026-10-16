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Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции
Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции - 16.10.2026, ПРАЙМ
Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции
Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:47+0300
2026-10-16T13:19+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874331697.jpg?1792145946
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков."Со следующего года... мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, как было в этом году и до этого. Страховые пенсии будут индексироваться дважды, сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России. Размер повышения составит 6,8% с 1 февраля и 3,3% соответственно с 1 апреля. Благодаря этому решению, пенсии будут расти быстрее, чем в этом году", - сказал Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Он добавил, что у неработающих получателей страховой пенсии по старости, то есть у большинства пенсионеров в России, выплаты в среднем увеличатся более чем на две тысячи рублей в месяц и составят 30 200 рублей.
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россия, сергей чирков, социальный фонд, госдума
РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
12:47 16.10.2026 (обновлено: 13:19 16.10.2026)
 
Чирков: страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться выше инфляции

Глава Соцфонда Чирков: страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Со следующего года... мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, как было в этом году и до этого. Страховые пенсии будут индексироваться дважды, сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России. Размер повышения составит 6,8% с 1 февраля и 3,3% соответственно с 1 апреля. Благодаря этому решению, пенсии будут расти быстрее, чем в этом году", - сказал Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он добавил, что у неработающих получателей страховой пенсии по старости, то есть у большинства пенсионеров в России, выплаты в среднем увеличатся более чем на две тысячи рублей в месяц и составят 30 200 рублей.
 
РОССИЯСергей ЧирковСоциальный фондГосдума
 
 
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