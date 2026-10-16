https://1prime.ru/20261016/chizhik-874346411.html

"Чижик" впервые обогнал "Перекресток" по выручке в третьем квартале

"Чижик" впервые обогнал "Перекресток" по выручке в третьем квартале - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Чижик" впервые обогнал "Перекресток" по выручке в третьем квартале

Выручка сети дискаунтеров "Чижик" в третьем квартале 2026 года выросла более чем на треть - до 139,6 миллиарда рублей, впервые обогнав "Перекресток", который за | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:33+0300

2026-10-16T16:33+0300

2026-10-16T16:33+0300

бизнес

перекресток

x5 retail group

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Выручка сети дискаунтеров "Чижик" в третьем квартале 2026 года выросла более чем на треть - до 139,6 миллиарда рублей, впервые обогнав "Перекресток", который за тот же период заработал 132,5 миллиарда, следует из отчета группы компаний X5, в которую входят обе торговые сети. Как указывается в материалах, выручка "Чижика" в третьем квартале выросла на 34,5% в годовом выражении - до 139,592 миллиарда рублей, тогда как выручка сети "Перекресток" увеличилась всего на 8% - до 132,455 миллиарда. Это связано с активным расширением сети: если "Чижик" в третьем квартале увеличил сеть на 186 точек, то у "Перекрестка" за тот же период открылось всего три новых магазина. Таким образом, на 30 сентября 2026 года под управлением X5 находились 1007 "Перекрестков" и 3782 "Чижика". Кроме того, на динамику выручки повлияло количество покупателей: в "Чижике" их число выросло почти на треть, до 226,5 миллиона человек, а в "Перекрестке" - на 3,8%, до 178,1 миллиона. Однако средний чек в "Перекрестке" все же остается выше - 853,4 рубля против 703,6 рубля в "Чижике". Неизменным лидером по выручке в группе X5 при этом остается "Пятерочка" - за тот же период сеть заработала 1,011 триллиона рублей, на 10,7% больше, чем годом ранее. На 30 сентября 2026 года под управлением X5 находились 26,192 тысячи "Пятерочки". Выручка X5 в целом за третий квартал выросла на 13% в годовом выражении, составив 1,311 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, перекресток, x5 retail group