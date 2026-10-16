https://1prime.ru/20261016/crea-874329984.html

ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA

ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA - 16.10.2026, ПРАЙМ

ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA

Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом, несмотря на действующие ограничения и курс... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:32+0300

2026-10-16T12:32+0300

2026-10-16T12:32+0300

газ

нидерланды

португалия

ес

https://img.cdn1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом, несмотря на действующие ограничения и курс Брюсселя на отказ от российских энергоресурсов, следует из доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), поступившего в распоряжение РИА Новости. "В сентябре импорт российского СПГ в ЕС восстановился на 60% по сравнению с августом, когда он достиг рекордно низкого уровня", - отмечается в исследовании. По данным центра, стоимость закупленного Евросоюзом российского СПГ составила 615 миллионов евро. Почти три четверти физических объемов поставок, или 72%, пришлись на французские порты. Остальные партии поступили в Нидерланды и Португалию. При этом, как отмечают исследователи, несмотря на резкий рост поставок в сентябре, импорт российского СПГ в Евросоюз пока еще далек от уровней поставок до февраля 2022 года. Как отмечает CREA, рост европейского импорта произошел спустя пять месяцев после вступления в силу запрета ЕС на краткосрочные контракты на российский СПГ. Поставки по определенным ранее заключенным долгосрочным контрактам пока разрешены до января 2027 года. Россия неоднократно указывала, что попытки ЕС отказаться от российского газа нарушают сложившиеся энергетические связи и вынуждают европейские страны закупать более дорогие альтернативные энергоносители.

нидерланды

португалия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нидерланды, португалия, ес