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ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA - 16.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA
ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA - 16.10.2026, ПРАЙМ
ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA
Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом, несмотря на действующие ограничения и курс... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:32+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом, несмотря на действующие ограничения и курс Брюсселя на отказ от российских энергоресурсов, следует из доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), поступившего в распоряжение РИА Новости. "В сентябре импорт российского СПГ в ЕС восстановился на 60% по сравнению с августом, когда он достиг рекордно низкого уровня", - отмечается в исследовании. По данным центра, стоимость закупленного Евросоюзом российского СПГ составила 615 миллионов евро. Почти три четверти физических объемов поставок, или 72%, пришлись на французские порты. Остальные партии поступили в Нидерланды и Португалию. При этом, как отмечают исследователи, несмотря на резкий рост поставок в сентябре, импорт российского СПГ в Евросоюз пока еще далек от уровней поставок до февраля 2022 года. Как отмечает CREA, рост европейского импорта произошел спустя пять месяцев после вступления в силу запрета ЕС на краткосрочные контракты на российский СПГ. Поставки по определенным ранее заключенным долгосрочным контрактам пока разрешены до января 2027 года. Россия неоднократно указывала, что попытки ЕС отказаться от российского газа нарушают сложившиеся энергетические связи и вынуждают европейские страны закупать более дорогие альтернативные энергоносители.
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газ, нидерланды, португалия, ес
Газ, НИДЕРЛАНДЫ, ПОРТУГАЛИЯ, ЕС
12:32 16.10.2026
 
ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60%, сообщает CREA

CREA: Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского СПГ на 60%, несмотря на ограничения

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом, несмотря на действующие ограничения и курс Брюсселя на отказ от российских энергоресурсов, следует из доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), поступившего в распоряжение РИА Новости.
"В сентябре импорт российского СПГ в ЕС восстановился на 60% по сравнению с августом, когда он достиг рекордно низкого уровня", - отмечается в исследовании.
По данным центра, стоимость закупленного Евросоюзом российского СПГ составила 615 миллионов евро. Почти три четверти физических объемов поставок, или 72%, пришлись на французские порты. Остальные партии поступили в Нидерланды и Португалию.
При этом, как отмечают исследователи, несмотря на резкий рост поставок в сентябре, импорт российского СПГ в Евросоюз пока еще далек от уровней поставок до февраля 2022 года.
Как отмечает CREA, рост европейского импорта произошел спустя пять месяцев после вступления в силу запрета ЕС на краткосрочные контракты на российский СПГ. Поставки по определенным ранее заключенным долгосрочным контрактам пока разрешены до января 2027 года.
Россия неоднократно указывала, что попытки ЕС отказаться от российского газа нарушают сложившиеся энергетические связи и вынуждают европейские страны закупать более дорогие альтернативные энергоносители.
 
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