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Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны составил 16,1 миллиарда евро
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны составил 16,1 миллиарда евро - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны составил 16,1 миллиарда евро
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита июля в 10,7 миллиарда евро... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:25+0300
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мировая экономика
финансы
евростат
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита июля в 10,7 миллиарда евро (первоначально - 14,2 миллиарда евро), сообщает европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали, напротив, профицит на уровне 14,7 миллиарда евро.Экспорт товаров из еврозоны в августе вырос на 9,9% в годовом выражении, до 227,7 миллиарда евро, а импорт поднялся на 16,7%, до 243,8 миллиарда.В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса в августе составил 25,2 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 4 миллиарда евро месяцем ранее (первоначально - 8 миллиардов евро).Экспорт товаров из ЕС в августе увеличился на 9,4% в годовом выражении, до 202,9 миллиарда евро, импорт подскочил на 18,2%, до 228 миллиардов.
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мировая экономика, финансы, евростат
Мировая экономика, Финансы, Евростат
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны составил 16,1 миллиарда евро
Евростат: профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 млрд евро
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита июля в 10,7 миллиарда евро (первоначально - 14,2 миллиарда евро), сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали, напротив, профицит на уровне 14,7 миллиарда евро.
Экспорт товаров из еврозоны в августе вырос на 9,9% в годовом выражении, до 227,7 миллиарда евро, а импорт поднялся на 16,7%, до 243,8 миллиарда.
В Евросоюзе
дефицит внешнеторгового баланса в августе составил 25,2 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 4 миллиарда евро месяцем ранее (первоначально - 8 миллиардов евро).
Экспорт товаров из ЕС в августе увеличился на 9,4% в годовом выражении, до 202,9 миллиарда евро, импорт подскочил на 18,2%, до 228 миллиардов.