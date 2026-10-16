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Дефицит бюджета США в 2025-2026 фингоду достиг 1,99 триллиона долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета США в 2025-2026 фингоду достиг 1,99 триллиона долларов
Дефицит бюджета США в 2025-2026 фингоду достиг 1,99 триллиона долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в 2025-2026 фингоду достиг 1,99 триллиона долларов
Дефицит бюджета США в 2025-2026 финансовом году достиг 1,992 триллиона долларов, следует из отчета министерства финансов страны. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:34+0300
2026-10-16T22:35+0300
финансы
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2025-2026 финансовом году достиг 1,992 триллиона долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Годом ранее показатель составлял 1,775 триллиона долларов. В сентябре дефицит американского бюджета упал до 26,9 миллиарда долларов с уровня августа 166,779 миллиарда. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение значения до 29 миллиардов долларов. В сентябре 2025 года был зафиксирован профицит бюджета в размере 197,938 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в сентябре выросли на 11% в годовом выражении - до 584,775 миллиарда долларов, доходы - в 1,5 раза - до 557,875 миллиарда. По итогам завершившегося фингода расходы США составили 7,396 триллиона долларов, доходы - 5,403 триллиона.
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финансы, мировая экономика, сша
Финансы, Мировая экономика, США
22:34 16.10.2026 (обновлено: 22:35 16.10.2026)
 
Дефицит бюджета США в 2025-2026 фингоду достиг 1,99 триллиона долларов

Дефицит бюджета США в 2025-2026 финансовом году достиг 1,992 триллиона долларов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2025-2026 финансовом году достиг 1,992 триллиона долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Годом ранее показатель составлял 1,775 триллиона долларов.
В сентябре дефицит американского бюджета упал до 26,9 миллиарда долларов с уровня августа 166,779 миллиарда. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение значения до 29 миллиардов долларов. В сентябре 2025 года был зафиксирован профицит бюджета в размере 197,938 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в сентябре выросли на 11% в годовом выражении - до 584,775 миллиарда долларов, доходы - в 1,5 раза - до 557,875 миллиарда. По итогам завершившегося фингода расходы США составили 7,396 триллиона долларов, доходы - 5,403 триллиона.
 
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