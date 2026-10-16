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Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - 16.10.2026, ПРАЙМ
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - вместо Анны Акиньшиной на этот пост будет предложен управляющий директор направления "Самолет... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:45+0300
бизнес
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - вместо Анны Акиньшиной на этот пост будет предложен управляющий директор направления "Самолет Селект" Иван Иванов. "Анна Акиньшина приняла решение покинуть группу "Самолет" по личным причинам. Для утверждения на должность нового генерального директора совету директоров компании будет предложен Иван Иванов", - говорится в сообщении "Самолета". В нем указывается, что Иванов присоединился к компании в 2025 году. Ранее компания сообщила, что два члена совета директоров "Самолета" подали заявления о прекращении своих полномочий. "Самолет" - один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.
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бизнес
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - вместо Анны Акиньшиной на этот пост будет предложен управляющий директор направления "Самолет Селект" Иван Иванов.
"Анна Акиньшина приняла решение покинуть группу "Самолет" по личным причинам. Для утверждения на должность нового генерального директора совету директоров компании будет предложен Иван Иванов", - говорится в сообщении "Самолета".
В нем указывается, что Иванов присоединился к компании в 2025 году.
Ранее компания сообщила, что два члена совета директоров "Самолета" подали заявления о прекращении своих полномочий.
"Самолет" - один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.