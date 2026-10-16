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Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - 16.10.2026, ПРАЙМ
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора
Добавлен пятый абзац | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:54+0300
2026-10-16T13:54+0300
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Добавлен пятый абзац МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - вместо Анны Акиньшиной на этот пост будет предложен управляющий директор направления "Самолет Селект" Иван Иванов. "Анна Акиньшина приняла решение покинуть группу "Самолет" по личным причинам. Для утверждения на должность нового генерального директора совету директоров компании будет предложен Иван Иванов", - говорится в сообщении "Самолета". В нем указывается, что Иванов присоединился к компании в 2025 году. Ранее компания сообщила, что два члена совета директоров "Самолета" подали заявления о прекращении своих полномочий. Евросоюз 12 октября ввел санкции против девелопера из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, а также самой Акиньшиной. "Самолет" - один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, ес
Бизнес, ЕС
13:54 16.10.2026
 
Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора

Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора Анны Акиньшиной

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Добавлен пятый абзац
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" объявил о смене генерального директора - вместо Анны Акиньшиной на этот пост будет предложен управляющий директор направления "Самолет Селект" Иван Иванов.
"Анна Акиньшина приняла решение покинуть группу "Самолет" по личным причинам. Для утверждения на должность нового генерального директора совету директоров компании будет предложен Иван Иванов", - говорится в сообщении "Самолета".
В нем указывается, что Иванов присоединился к компании в 2025 году.
Ранее компания сообщила, что два члена совета директоров "Самолета" подали заявления о прекращении своих полномочий.
Евросоюз 12 октября ввел санкции против девелопера из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, а также самой Акиньшиной.
"Самолет" - один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.
 
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