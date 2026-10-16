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Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей
Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей
Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:34+0300
2026-10-16T05:34+0300
2026-10-16T05:34+0300
недвижимость
бизнес
россия
ведомости
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ricci.
"Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей ... По ее данным, это на 37% больше, чем было в январе-сентябре прошлого года", - пишет газета со ссылкой на исследование.
Руководитель инфестиционной платформы Ирина Ушакова, слова которой приводят "Ведомости", отметила, что число сделок выросло на 35%, до 92 площадок. При этом, по данным Ricci, более 70% сделок пришлось на участки с одобренными параметрами.
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недвижимость, бизнес, россия, ведомости
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Ведомости
Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей
"Ведомости": российские девелоперы потратили на покупку участков под жилье 211 млрд рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ricci.
"Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей ... По ее данным, это на 37% больше, чем было в январе-сентябре прошлого года", - пишет газета со ссылкой на исследование.
Руководитель инфестиционной платформы Ирина Ушакова, слова которой приводят "Ведомости", отметила, что число сделок выросло на 35%, до 92 площадок. При этом, по данным Ricci, более 70% сделок пришлось на участки с одобренными параметрами.