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Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей

Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

Российские девелоперы потратили на участки под жилье 211 миллиардов рублей

Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:34+0300

2026-10-16T05:34+0300

2026-10-16T05:34+0300

недвижимость

бизнес

россия

ведомости

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ricci. "Российские девелоперы за девять месяцев 2026 года потратили на покупку участков под жилье 211 миллиардов рублей ... По ее данным, это на 37% больше, чем было в январе-сентябре прошлого года", - пишет газета со ссылкой на исследование. Руководитель инфестиционной платформы Ирина Ушакова, слова которой приводят "Ведомости", отметила, что число сделок выросло на 35%, до 92 площадок. При этом, по данным Ricci, более 70% сделок пришлось на участки с одобренными параметрами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, ведомости