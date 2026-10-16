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Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию
Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию - 16.10.2026, ПРАЙМ
Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию
Исполнительный директор "Ашана" в России Ася Балабай покинула компанию - ее данные пропали из раздела сайта с руководством компании, заметил корреспондент РИА... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:10+0300
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технологии
бизнес
владимир путин
x5 retail group
auchan
ашан
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Исполнительный директор "Ашана" в России Ася Балабай покинула компанию - ее данные пропали из раздела сайта с руководством компании, заметил корреспондент РИА Новости. Так, в разделе руководства "Ашан Ритейл Россия" теперь отсутствует исполнительный директор. Балабай занимала пост генерального директора "Ашан Ритейл Россия" с 1 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года. С 19 сентября на этот пост был назначен Илья Бердников - выходец из X5. Тогда компания сообщила, что Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора. РИА Новости направило запрос в пресс-службу ритейлера. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
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192
40
192
40
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5
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40
технологии, бизнес, владимир путин, x5 retail group, auchan, ашан
Технологии, Бизнес, Владимир Путин, X5 Retail Group, Auchan, Ашан
18:10 16.10.2026
 
Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию

Исполнительный директор "Ашана" Ася Балабай покинула компанию

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Исполнительный директор "Ашана" в России Ася Балабай покинула компанию - ее данные пропали из раздела сайта с руководством компании, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, в разделе руководства "Ашан Ритейл Россия" теперь отсутствует исполнительный директор.
Балабай занимала пост генерального директора "Ашан Ритейл Россия" с 1 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года. С 19 сентября на этот пост был назначен Илья Бердников - выходец из X5. Тогда компания сообщила, что Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу ритейлера.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
 
ТехнологииБизнесВладимир ПутинX5 Retail GroupAuchanАшан
 
 
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