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Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию

Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию - 16.10.2026, ПРАЙМ

Исполнительный директор "Ашана" покинула компанию

Исполнительный директор "Ашана" в России Ася Балабай покинула компанию - ее данные пропали из раздела сайта с руководством компании, заметил корреспондент РИА... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:10+0300

2026-10-16T18:10+0300

2026-10-16T18:10+0300

технологии

бизнес

владимир путин

x5 retail group

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ашан

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Исполнительный директор "Ашана" в России Ася Балабай покинула компанию - ее данные пропали из раздела сайта с руководством компании, заметил корреспондент РИА Новости. Так, в разделе руководства "Ашан Ритейл Россия" теперь отсутствует исполнительный директор. Балабай занимала пост генерального директора "Ашан Ритейл Россия" с 1 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года. С 19 сентября на этот пост был назначен Илья Бердников - выходец из X5. Тогда компания сообщила, что Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора. РИА Новости направило запрос в пресс-службу ритейлера. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, владимир путин, x5 retail group, auchan, ашан