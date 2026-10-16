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Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев

Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев - 16.10.2026, ПРАЙМ

Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев

Американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят самим Штатам, заявил журналистам в кулуарах РЭН-2026 спецпредставитель президента России по... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:04+0300

2026-10-16T16:04+0300

2026-10-16T16:04+0300

мировая экономика

сша

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кирилл дмитриев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят самим Штатам, заявил журналистам в кулуарах РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать", - сказал Дмитриев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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мировая экономика, сша, москва, кирилл дмитриев