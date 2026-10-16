https://1prime.ru/20261016/dmitriev-874344431.html
Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев
Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев - 16.10.2026, ПРАЙМ
Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев
Американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят самим Штатам, заявил журналистам в кулуарах РЭН-2026 спецпредставитель президента России по... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:04+0300
2026-10-16T16:04+0300
2026-10-16T16:04+0300
мировая экономика
сша
москва
кирилл дмитриев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874344431.jpg?1792155849
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят самим Штатам, заявил журналистам в кулуарах РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать", - сказал Дмитриев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, москва, кирилл дмитриев
Мировая экономика, США, МОСКВА, Кирилл Дмитриев
Американцы все больше понимают, что санкции вредят США, заявил Дмитриев
Дмитриев заявил, что США все больше и больше понимают, что санкции вредят самим Штатам