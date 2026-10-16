https://1prime.ru/20261016/dmitriev-874345367.html
Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев
Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев
Россия находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с минфином и минэнерго США, заявил... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:09+0300
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2026-10-16T16:09+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с минфином и минэнерго США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы находимся на постоянной связи по различному количеству вопросов, безусловно, не только с ними, но и с министерством финансов США, с министерством энергетики США. То есть, настолько отношения были в нулевой точке, что сейчас даже восстановить какие-то поставки дизеля и так далее, необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы все доводить до конечного результата", - сказал он журналистам в кулуарах РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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финансы, россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев
Финансы, РОССИЯ, США, МОСКВА, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев
Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев
Дмитриев: Россия находится на постоянной связи с Минфином и Минэнерго США