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Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев

Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия на постоянной связи с минфином и минэнерго США, заявил Дмитриев

Россия находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с минфином и минэнерго США, заявил... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:09+0300

2026-10-16T16:09+0300

2026-10-16T16:09+0300

финансы

россия

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москва

стив уиткофф

джаред кушнер

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия находится на постоянной связи не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но с минфином и минэнерго США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы находимся на постоянной связи по различному количеству вопросов, безусловно, не только с ними, но и с министерством финансов США, с министерством энергетики США. То есть, настолько отношения были в нулевой точке, что сейчас даже восстановить какие-то поставки дизеля и так далее, необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы все доводить до конечного результата", - сказал он журналистам в кулуарах РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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