Россия и США обсуждают целый набор совместных проектов, заявил Дмитриев
Дмитриев: договоренность по дизелю - лишь один из проектов, обсуждаемых Россией и США
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Есть целый набор проектов, которые обсуждаются Россией и США и будут реализованы, договоренность президентов по дизельному топливу - лишь один из них, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Подтверждаем, что по указанию президента России Владимира Владимировича Путина есть целый набор проектов экономических, инвестиционных, которые обсуждаются с американской стороной и которые будут реализованы. И сделка по дизелю - это один из таких проектов, безусловно, крайне важный не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира", - Дмитриев.
Он также обратил внимание на то, что многие забыли о том, что шесть лет назад именно Россия и Соединенные Штаты восстановили сделку ОПЕК+. "То есть в марте-апреле 2022 года цены на нефть были 20 долларов, в какой-то день они упали на минус 20 долларов, был тотальный коллапс на рынках. Но именно Россия и США, президент Путин и президент Трамп, работая вместе, сумели восстановить рынки", - отметил Дмитриев.
Договоренности президентов по дизельному топливо - это еще один из подобных примеров экономического взаимодействия России и США. "И мы продолжим, потому что не только уран поставляется в Соединенные Штаты, надо больше поставлять и удобрений, алюминия, редкоземных металлов. Также в списке наших проектов, которые мы обсуждаем с американской стороной, это и различные проекты в Арктике - энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах", - добавил Дмитриев.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.