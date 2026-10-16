https://1prime.ru/20261016/dmitriev-874351446.html
Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона
Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона
Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, реакция украинской стороны ухудшила их отношения с США, заявил на РЭН-2026... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:29+0300
2026-10-16T17:29+0300
2026-10-16T17:29+0300
россия
мировая экономика
сша
украина
москва
кирилл дмитриев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874351446.jpg?1792160947
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, реакция украинской стороны ухудшила их отношения с США, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Но что важно: злоба, вот эта критика любой сделки России и США наконец стала иметь такие мощные последствия. То есть мы видим реакцию президента Трампа на эту критику. Мы видим, в общем-то, что злоба украинской стороны фактически значимо ухудшила отношения Украины и США. Потому что вот эта злоба на любое взаимодействие России и США в экономическом плане, на то, что мы помогаем, в том числе, мировым рынкам - это неправильно", - сказал Дмитриев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, москва, кирилл дмитриев
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Кирилл Дмитриев
Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона
Дмитриев: злоба и критика сделок РФ с США ухудшили отношения Киева и Вашингтона
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, реакция украинской стороны ухудшила их отношения с США, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Но что важно: злоба, вот эта критика любой сделки России и США наконец стала иметь такие мощные последствия. То есть мы видим реакцию президента Трампа на эту критику. Мы видим, в общем-то, что злоба украинской стороны фактически значимо ухудшила отношения Украины и США. Потому что вот эта злоба на любое взаимодействие России и США в экономическом плане, на то, что мы помогаем, в том числе, мировым рынкам - это неправильно", - сказал Дмитриев.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.