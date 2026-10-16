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Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона

Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона - 16.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: критика сделок РФ и США ухудшила отношения Киева и Вашингтона

Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, реакция украинской стороны ухудшила их отношения с США, заявил на РЭН-2026... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:29+0300

2026-10-16T17:29+0300

2026-10-16T17:29+0300

россия

мировая экономика

сша

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москва

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Злоба и критика любой сделки России с США стала иметь мощные последствия, реакция украинской стороны ухудшила их отношения с США, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Но что важно: злоба, вот эта критика любой сделки России и США наконец стала иметь такие мощные последствия. То есть мы видим реакцию президента Трампа на эту критику. Мы видим, в общем-то, что злоба украинской стороны фактически значимо ухудшила отношения Украины и США. Потому что вот эта злоба на любое взаимодействие России и США в экономическом плане, на то, что мы помогаем, в том числе, мировым рынкам - это неправильно", - сказал Дмитриев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, сша, украина, москва, кирилл дмитриев