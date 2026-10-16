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Дмитриев: в США растет понимание пользы сотрудничества с Россией

Дмитриев: в США растет понимание пользы сотрудничества с Россией - 16.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: в США растет понимание пользы сотрудничества с Россией

Осознание того, что российско-американское сотрудничество полезно для мировых рынков, растет в США, заявил спецпредставитель президента России по... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:33+0300

2026-10-16T17:33+0300

2026-10-16T17:33+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Осознание того, что российско-американское сотрудничество полезно для мировых рынков, растет в США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), Дмитриев заявил, что закон о возможности введения новых санкций против России вредит совместным российско-американским проектам, а также роли России и США по восстановлению энергетических рынков. "Но нам кажется, что вот это осознание, что Россия и США взаимодействуют, есть экономический план взаимодействия - это полезно для рынков, особенно для таких волатильных рынков, и что санкции вредят именно Соединенным Штатам Америки, оно растет", - сказал Дмитриев. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, сша, москва, кирилл дмитриев, дональд трамп