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Дмитриев: Минфин США попросил РФПИ помочь с платежами

Дмитриев: Минфин США попросил РФПИ помочь с платежами - 16.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: Минфин США попросил РФПИ помочь с платежами

Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) помогать в реализации договоренностей по дизельному топливу, в том числе с точки зрения платежей,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:50+0300

2026-10-16T17:50+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) помогать в реализации договоренностей по дизельному топливу, в том числе с точки зрения платежей, РФПИ будет способствовать тому, чтобы платежи были эффективны, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. "И в частности, вот вы затронули вопрос санкций, все больше и больше американцев понимают, в том числе в администрации, что санкции вредят самим США... Подтвержу эту новость сегодняшнего дня, что Минфин США попросил РФПИ помогать позитивной сделке, в том числе с точки зрения проведения платежей, с точки зрения решения тактических вопросов по этой сделке", - сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что РФПИ будет задействован именно по просьбе министерства финансов США. "Российский фонд прямых инвестиций будет способствовать тому, чтобы все платежи были эффективны и, соответственно, достигали своих платежеполучателей", - также отметил Дмитриев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, сша, кирилл дмитриев, минфин сша, рфпи, владимир путин, дональд трамп, москва, россия