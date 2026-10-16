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Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров

Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров

Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:51+0300

2026-10-16T17:51+0300

2026-10-16T17:51+0300

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сша

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Даже вот здесь упоминались дата-центры. Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия-США, в том числе с использованием и ядерных наших станций, атомных станций", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, сша, москва, кирилл дмитриев, рфпи