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Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров
Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров
Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:51+0300
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россия
сша
москва
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Даже вот здесь упоминались дата-центры. Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия-США, в том числе с использованием и ядерных наших станций, атомных станций", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, москва, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, США, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, РФПИ
17:51 16.10.2026
 
Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров

Дмитриев: Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров, заявил на РЭН-2026 спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Даже вот здесь упоминались дата-центры. Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия-США, в том числе с использованием и ядерных наших станций, атомных станций", - сказал он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯСШАМОСКВАКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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