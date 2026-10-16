https://1prime.ru/20261016/dmitriev-874353033.html
Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах
Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах
Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:52+0300
2026-10-16T17:52+0300
2026-10-16T17:52+0300
россия
мировая экономика
сша
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кирилл дмитриев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся", - сказал Дмитриев в ходе пленарной сессии РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, Кирилл Дмитриев
Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах
Дмитриев: Россия и США объявят о некоторых инициативах, лед тронулся
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся", - сказал Дмитриев в ходе пленарной сессии РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.