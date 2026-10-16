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Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах

Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах - 16.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах

Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:52+0300

2026-10-16T17:52+0300

2026-10-16T17:52+0300

россия

мировая экономика

сша

москва

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся", - сказал Дмитриев в ходе пленарной сессии РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, сша, москва, кирилл дмитриев