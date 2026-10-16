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Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа

Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа - 16.10.2026, ПРАЙМ

Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа

Республика Сербская Боснии и Герцеговины надеется, что российская компания "Газпром" останется главным поставщиком газа в энтитет, заявил РИА Новости министр... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:59+0300

2026-10-16T08:59+0300

2026-10-16T08:59+0300

газ

россия

республика сербская

москва

газпром

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Республика Сербская Боснии и Герцеговины надеется, что российская компания "Газпром" останется главным поставщиком газа в энтитет, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич. "Мы хотим и ожидаем, что в будущем у нас будет возможность, чтобы компания "Газпром", осталась главным игроком в снабжении газом рынка Республики Сербской", - сказал он в беседе с агентством на полях Российской энергетической недели. Сотрудничество Баня-Луки и "Газпрома" осуществляется на очень выгодных условиях, отметил Джокич. "Ежегодно мы договариваемся с нашими партнерами о поставках газа в Республику Сербскую. Ежегодно мы всегда смотрим, вносим поправки, что-то пересматриваем в этих договорах по потребности. Это сотрудничество осуществляется успешно по сей день. Оно утверждается на самом высоком политическом уровне каждый год", - добавил министр. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, россия, республика сербская, москва, газпром