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Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа
Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа
Республика Сербская Боснии и Герцеговины надеется, что российская компания "Газпром" останется главным поставщиком газа в энтитет, заявил РИА Новости министр... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:59+0300
2026-10-16T08:59+0300
газ
россия
республика сербская
москва
газпром
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Республика Сербская Боснии и Герцеговины надеется, что российская компания "Газпром" останется главным поставщиком газа в энтитет, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич. "Мы хотим и ожидаем, что в будущем у нас будет возможность, чтобы компания "Газпром", осталась главным игроком в снабжении газом рынка Республики Сербской", - сказал он в беседе с агентством на полях Российской энергетической недели. Сотрудничество Баня-Луки и "Газпрома" осуществляется на очень выгодных условиях, отметил Джокич. "Ежегодно мы договариваемся с нашими партнерами о поставках газа в Республику Сербскую. Ежегодно мы всегда смотрим, вносим поправки, что-то пересматриваем в этих договорах по потребности. Это сотрудничество осуществляется успешно по сей день. Оно утверждается на самом высоком политическом уровне каждый год", - добавил министр. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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40
192
40
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5
4.7
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газ, россия, республика сербская, москва, газпром
Газ, РОССИЯ, Республика Сербская, МОСКВА, Газпром
08:59 16.10.2026
 
Сербия надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа

Джокич: Республика Сербская надеется, что "Газпром" останется главным поставщиком газа

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Республика Сербская Боснии и Герцеговины надеется, что российская компания "Газпром" останется главным поставщиком газа в энтитет, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич.
"Мы хотим и ожидаем, что в будущем у нас будет возможность, чтобы компания "Газпром", осталась главным игроком в снабжении газом рынка Республики Сербской", - сказал он в беседе с агентством на полях Российской энергетической недели.
Сотрудничество Баня-Луки и "Газпрома" осуществляется на очень выгодных условиях, отметил Джокич.
"Ежегодно мы договариваемся с нашими партнерами о поставках газа в Республику Сербскую. Ежегодно мы всегда смотрим, вносим поправки, что-то пересматриваем в этих договорах по потребности. Это сотрудничество осуществляется успешно по сей день. Оно утверждается на самом высоком политическом уровне каждый год", - добавил министр.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯРеспублика СербскаяМОСКВАГазпром
 
 
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