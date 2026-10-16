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Экс-глава МИД Австрии оценила атаки Зеленского на российские НПЗ

Экс-глава МИД Австрии оценила атаки Зеленского на российские НПЗ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии оценила атаки Зеленского на российские НПЗ

Продолжающиеся атаки киевского режима на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский игнорирует призывы... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T06:38+0300

2026-10-16T06:38+0300

2026-10-16T06:38+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продолжающиеся атаки киевского режима на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский игнорирует призывы Вашингтона не наносить удары по энергетической инфраструктуре, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. В четверг Зеленский заявил, что снял запрет на удары по российским НПЗ, несмотря на призывы со стороны США прекратить это делать. Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. По словам Трампа, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. "Это означает, что его (Зеленского - ред.) не слишком заботит то, о чем просит его администрация США. Это продолжается уже довольно давно. Я помню, президент Трамп просил его еще много месяцев назад, если не два года назад, не атаковывать энергетическую инфраструктуру, потому что это повлияет на мировой рынок, но тем не менее это продолжается", - сказала Кнайсль на полях форума "Российская энергетическая неделя". Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, карин кнайсль, нпз, мид