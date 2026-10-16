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Кнайсль оценила перспективы отказа от ископаемого топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Кнайсль оценила перспективы отказа от ископаемого топлива
Кнайсль оценила перспективы отказа от ископаемого топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ
Кнайсль оценила перспективы отказа от ископаемого топлива
Человечество не сможет отказаться от использования ископаемого топлива в обозримом будущем - как минимум на протяжении ближайших 30-50 лет, заявила экс-глава... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:08+0300
2026-10-16T11:13+0300
австрия
франция
германия
карин кнайсль
мид
ес
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Человечество не сможет отказаться от использования ископаемого топлива в обозримом будущем - как минимум на протяжении ближайших 30-50 лет, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. Кнайсль отметила, что текущий кризис и дефицит дизельного топлива в мире наглядно иллюстрируют ключевую роль традиционных энергоресурсов, от которых напрямую зависит функционирование глобальной экономики. "Мы не откажемся от ископаемой энергии в обозримом будущем - скажем, в течение 30–50 лет. Текущий кризис с физической нехваткой дизеля лишь отражает это: экономика находится в шоке из-за дефицита одного из многих нефтепродуктов... Более 50% мобильности по-прежнему приходится на ископаемое топливо. В принципе, со времен изобретения Карлом Бенцем двигателя внутреннего сгорания мало что изменилось - это все та же система", - сказала она в ходе сессии на Российской энергетической недели "Путь женщин в инженерных и производственных профессиях: мировой опыт". По ее словам, в руководстве Евросоюза постепенно начинает преобладать прагматичный подход над климатическим популизмом. "Буквально вчера на саммите ЕС договорились с Францией и Германией отложить отказ от двигателей внутреннего сгорания, потому что люди стали более реалистичными. Нельзя силой заставить перейти на электромобили, учитывая, что мы даже не знаем, откуда брать необходимое сырье для их производства", - добавила экс-глава МИД Австрии, указав, что традиционное топливо незаменимо благодаря его доступности и простоте транспортировки. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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австрия, франция, германия, карин кнайсль, мид, ес
АВСТРИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Карин Кнайсль, МИД, ЕС
11:08 16.10.2026 (обновлено: 11:13 16.10.2026)
 
Кнайсль оценила перспективы отказа от ископаемого топлива

Кнайсль: человечество не сможет отказаться от ископаемого топлива в обозримом будущем

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Человечество не сможет отказаться от использования ископаемого топлива в обозримом будущем - как минимум на протяжении ближайших 30-50 лет, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
Кнайсль отметила, что текущий кризис и дефицит дизельного топлива в мире наглядно иллюстрируют ключевую роль традиционных энергоресурсов, от которых напрямую зависит функционирование глобальной экономики.
"Мы не откажемся от ископаемой энергии в обозримом будущем - скажем, в течение 30–50 лет. Текущий кризис с физической нехваткой дизеля лишь отражает это: экономика находится в шоке из-за дефицита одного из многих нефтепродуктов... Более 50% мобильности по-прежнему приходится на ископаемое топливо. В принципе, со времен изобретения Карлом Бенцем двигателя внутреннего сгорания мало что изменилось - это все та же система", - сказала она в ходе сессии на Российской энергетической недели "Путь женщин в инженерных и производственных профессиях: мировой опыт".
По ее словам, в руководстве Евросоюза постепенно начинает преобладать прагматичный подход над климатическим популизмом.
"Буквально вчера на саммите ЕС договорились с Францией и Германией отложить отказ от двигателей внутреннего сгорания, потому что люди стали более реалистичными. Нельзя силой заставить перейти на электромобили, учитывая, что мы даже не знаем, откуда брать необходимое сырье для их производства", - добавила экс-глава МИД Австрии, указав, что традиционное топливо незаменимо благодаря его доступности и простоте транспортировки.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
АВСТРИЯФРАНЦИЯГЕРМАНИЯКарин КнайсльМИДЕС
 
 
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