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Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике
Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике - 16.10.2026, ПРАЙМ
Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике
Определяющую роль при оценке специалистов в энергетической сфере должен играть профессионализм, а не попытки соблюсти искусственный гендерный баланс, заявила... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:39+0300
2026-10-16T11:47+0300
австрия
вена
москва
карин кнайсль
мид
опек
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Определяющую роль при оценке специалистов в энергетической сфере должен играть профессионализм, а не попытки соблюсти искусственный гендерный баланс, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. Дипломат вспомнила свой 25-летний опыт работы на международных форумах и в ОПЕК в Вене, отметив перекосы при формировании экспертных панелей. "На конференциях по возобновляемой энергии зал всегда был полон женщин, а на нефтегазовых мероприятиях присутствовали исключительно мужчины. И меня постоянно спрашивали: "Можете порекомендовать эксперта-женщину?". Я отвечала, что не могу. И в итоге женщину брали просто в качестве модератора - ради того, чтобы женщина просто была на панели", - сказала Кнайсль в ходе сессии на Российской энергетической недели "Путь женщин в инженерных и производственных профессиях: мировой опыт". Она подчеркнула, что никогда не поддерживала превращение производственной темы в гендерную дискуссию. "Для меня значение имеет профессиональный подход, который человек вносит в работу. Как работодатель и как сотрудник я считаю, что нужен гармоничный баланс мужчин и женщин разных поколений, где оцениваются реальные знания, а не принадлежность к тому или иному полу или религии", - резюмировала экс-глава МИД Австрии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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австрия, вена, москва, карин кнайсль, мид, опек
АВСТРИЯ, Вена, МОСКВА, Карин Кнайсль, МИД, ОПЕК
11:39 16.10.2026 (обновлено: 11:47 16.10.2026)
 
Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: при оценке специалистов в энергетике важен профессионализм

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Определяющую роль при оценке специалистов в энергетической сфере должен играть профессионализм, а не попытки соблюсти искусственный гендерный баланс, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
Дипломат вспомнила свой 25-летний опыт работы на международных форумах и в ОПЕК в Вене, отметив перекосы при формировании экспертных панелей.
"На конференциях по возобновляемой энергии зал всегда был полон женщин, а на нефтегазовых мероприятиях присутствовали исключительно мужчины. И меня постоянно спрашивали: "Можете порекомендовать эксперта-женщину?". Я отвечала, что не могу. И в итоге женщину брали просто в качестве модератора - ради того, чтобы женщина просто была на панели", - сказала Кнайсль в ходе сессии на Российской энергетической недели "Путь женщин в инженерных и производственных профессиях: мировой опыт".
Она подчеркнула, что никогда не поддерживала превращение производственной темы в гендерную дискуссию.
"Для меня значение имеет профессиональный подход, который человек вносит в работу. Как работодатель и как сотрудник я считаю, что нужен гармоничный баланс мужчин и женщин разных поколений, где оцениваются реальные знания, а не принадлежность к тому или иному полу или религии", - резюмировала экс-глава МИД Австрии.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
АВСТРИЯВенаМОСКВАКарин КнайсльМИДОПЕК
 
 
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