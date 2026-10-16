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Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике

Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике - 16.10.2026, ПРАЙМ

Кнайсль оценила роль профессионализма в энергетике

Определяющую роль при оценке специалистов в энергетической сфере должен играть профессионализм, а не попытки соблюсти искусственный гендерный баланс, заявила... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:39+0300

2026-10-16T11:39+0300

2026-10-16T11:47+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Определяющую роль при оценке специалистов в энергетической сфере должен играть профессионализм, а не попытки соблюсти искусственный гендерный баланс, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. Дипломат вспомнила свой 25-летний опыт работы на международных форумах и в ОПЕК в Вене, отметив перекосы при формировании экспертных панелей. "На конференциях по возобновляемой энергии зал всегда был полон женщин, а на нефтегазовых мероприятиях присутствовали исключительно мужчины. И меня постоянно спрашивали: "Можете порекомендовать эксперта-женщину?". Я отвечала, что не могу. И в итоге женщину брали просто в качестве модератора - ради того, чтобы женщина просто была на панели", - сказала Кнайсль в ходе сессии на Российской энергетической недели "Путь женщин в инженерных и производственных профессиях: мировой опыт". Она подчеркнула, что никогда не поддерживала превращение производственной темы в гендерную дискуссию. "Для меня значение имеет профессиональный подход, который человек вносит в работу. Как работодатель и как сотрудник я считаю, что нужен гармоничный баланс мужчин и женщин разных поколений, где оцениваются реальные знания, а не принадлежность к тому или иному полу или религии", - резюмировала экс-глава МИД Австрии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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