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Экс-посол Британии в Сирии прокомментировал отказ ЕС от российского газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-посол Британии в Сирии прокомментировал отказ ЕС от российского газа
Экс-посол Британии в Сирии прокомментировал отказ ЕС от российского газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
Экс-посол Британии в Сирии прокомментировал отказ ЕС от российского газа
Страны Европы, отказавшись от закупок российских энергоносителей, сами поставили себя в уязвимое положение в вопросе поставок природного газа из США, заявил РИА | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:50+0300
2026-10-16T00:50+0300
газ
мировая экономика
сша
европа
великобритания
дмитрий песков
ес
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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Страны Европы, отказавшись от закупок российских энергоносителей, сами поставили себя в уязвимое положение в вопросе поставок природного газа из США, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. В среду агентство Блумберг сообщало, что европейские страны, отказываясь от российского газа, лишь усилили зависимость от Вашингтона. "Этим европейским государствам следует винить только самих себя. Они сделали себя уязвимыми (для давления со стороны США по закупкам СПГ - ред.), отрезав себя от российской нефти и газа", - заявил Форд. Экс-дипломат добавил, что ситуация усугубилась из-за того, что Европа сначала поддержала агрессию США против Ирана, а потом не сделала ничего, чтобы ее остановить. По его словам, эта зависимость от США стала только очевиднее после инцидента с отставкой американского посла в Греции Кимберли Гилфойл, которую, по сообщениям СМИ, подозревали в вымогательстве 100 тысяч долларов за предоставление доступа к высокопоставленным чиновникам. В Москве неоднократно заявляли, что отказ ЕС от российских энергоресурсов наносит ущерб прежде всего самой Европе. В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны вредят сами себе, закупая дорогой газ на спотовом рынке вместо более дешевых российских поставок.
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газ, мировая экономика, сша, европа, великобритания, дмитрий песков, ес
Газ, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, ЕС
00:50 16.10.2026
 
Экс-посол Британии в Сирии прокомментировал отказ ЕС от российского газа

Экс-посол Форд: Европа сами поставила себя в уязвимое положение в вопросе поставок СПГ

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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Страны Европы, отказавшись от закупок российских энергоносителей, сами поставили себя в уязвимое положение в вопросе поставок природного газа из США, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
В среду агентство Блумберг сообщало, что европейские страны, отказываясь от российского газа, лишь усилили зависимость от Вашингтона.
"Этим европейским государствам следует винить только самих себя. Они сделали себя уязвимыми (для давления со стороны США по закупкам СПГ - ред.), отрезав себя от российской нефти и газа", - заявил Форд.
Экс-дипломат добавил, что ситуация усугубилась из-за того, что Европа сначала поддержала агрессию США против Ирана, а потом не сделала ничего, чтобы ее остановить.
По его словам, эта зависимость от США стала только очевиднее после инцидента с отставкой американского посла в Греции Кимберли Гилфойл, которую, по сообщениям СМИ, подозревали в вымогательстве 100 тысяч долларов за предоставление доступа к высокопоставленным чиновникам.
В Москве неоднократно заявляли, что отказ ЕС от российских энергоресурсов наносит ущерб прежде всего самой Европе. В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны вредят сами себе, закупая дорогой газ на спотовом рынке вместо более дешевых российских поставок.
 
ГазМировая экономикаСШАЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯДмитрий ПесковЕС
 
 
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