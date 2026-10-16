https://1prime.ru/20261016/ekspert-874360246.html
Эксперт рассказал, в какой сфере китайское оборудование может помочь России
Эксперт рассказал, в какой сфере китайское оборудование может помочь России - 16.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, в какой сфере китайское оборудование может помочь России
Использование российскими предприятиями китайского оборудования может способствовать развитию альтернативных источников энергии в РФ, заявил РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:03+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Использование российскими предприятиями китайского оборудования может способствовать развитию альтернативных источников энергии в РФ, заявил РИА Новости заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "Россия богата возобновляемыми источниками энергии. Используя китайское оборудование, мы можем способствовать развитию альтернативных источников энергии в России", - отметил Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели. По его словам, это не только поможет России уменьшить углеродный след, но и создаст значительные возможности для китайских предприятий. "Таким образом, мы сможем поддержать развитие обеих стран, обеспечив при этом взаимную выгоду", - добавил эксперт. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Эксперт рассказал, в какой сфере китайское оборудование может помочь России
Мэн Сянъюй: китайское оборудование может помочь России в развитии новых источников энергии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Использование российскими предприятиями китайского оборудования может способствовать развитию альтернативных источников энергии в РФ, заявил РИА Новости заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй.
"Россия богата возобновляемыми источниками энергии. Используя китайское оборудование, мы можем способствовать развитию альтернативных источников энергии в России", - отметил Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели.
По его словам, это не только поможет России уменьшить углеродный след, но и создаст значительные возможности для китайских предприятий.
"Таким образом, мы сможем поддержать развитие обеих стран, обеспечив при этом взаимную выгоду", - добавил эксперт.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.