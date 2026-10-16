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Первый энергоблок чешской АЭС "Темелин" остановят для замены топлива

Первый энергоблок чешской АЭС "Темелин" остановят для замены топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ

Первый энергоблок чешской АЭС "Темелин" остановят для замены топлива

Плановая остановка первого энергоблока АЭС "Темелин" на юго-западе Чехии начнется в ночь на субботу для замены части топлива, а также проведения обширных... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:38+0300

2026-10-16T18:38+0300

2026-10-16T18:44+0300

газ

чехия

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ПРАГА, 16 окт - ПРАЙМ. Плановая остановка первого энергоблока АЭС "Темелин" на юго-западе Чехии начнется в ночь на субботу для замены части топлива, а также проведения обширных технико-профилактических работ, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь станции Марек Свитак. "В ночь на субботу, 17 октября, на атомной станции "Темелин" начнется плановая остановка первого энергоблока, в ходе которой, в частности, будут проверены системы безопасности и состояние турбины, а также проведена замена части топливных сборок", - сообщил Свитак. По его словам, в общей сложности сотрудники оператора чешских АЭС, энергохолдинга ČEZ, планируют провести более 19 тысяч операционных действий, на которые, предварительно, зарезервировано два месяца. Атомные станции считаются столпом чешской энергетики. Обе АЭС в Чехии были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны) была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2048 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2000-2002 годах, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт. Обе чешские станции произвели в минувшем году рекордные 32 066 тераватт-часов электроэнергии. Это самый высокий показатель для них за один календарный год. Таким образом, из атомных источников покрывается примерно половина потребностей в электроэнергии для населения и предприятий республики. В 2026 году на основе проведенного экспертами анализа состояния обеих чешских АЭС, руководство энергохолдинга ČEZ приняло решение о продлении срока эксплуатации станций до 80 лет с момента запуска, то есть станции "Дукованы" до 2065-2067 годов, а станции "Темелин" до 2080-2082 годов. Ранее предполагался срок эксплуатации каждой АЭС в течение 60 лет.

чехия

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газ, чехия