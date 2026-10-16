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Lufthansa продлила приостановку полетов в Эр-Рияд до 18 ноября - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Lufthansa продлила приостановку полетов в Эр-Рияд до 18 ноября
Lufthansa продлила приостановку полетов в Эр-Рияд до 18 ноября - 16.10.2026, ПРАЙМ
Lufthansa продлила приостановку полетов в Эр-Рияд до 18 ноября
Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group продлила приостановку полетов в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд до 18 ноября включительно на фоне... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:23+0300
2026-10-16T19:31+0300
бизнес
саудовская аравия
эр-рияд
ближний восток
lufthansa
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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group продлила приостановку полетов в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд до 18 ноября включительно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Группа Lufthansa приостанавливала ранее рейсы по данному направлению до 16 октября текущего года. "В связи с текущими событиями на Ближнем Востоке авиакомпании Lufthansa Group продлили приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 18 ноября включительно", - сообщил представитель Lufthansa. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило в начале октября работников на нефтяных объектах Саудовской Аравии о возможных атаках. Кроме того, представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah также вновь предупредил авиакомпании, аэропорты, их сотрудников и путешественников об опасности использования саудовских аэропортов, поскольку они объявлены зоной военной операции в ответ на обстрелы Йемена.
саудовская аравия
эр-рияд
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бизнес, саудовская аравия, эр-рияд, ближний восток, lufthansa
Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Lufthansa
19:23 16.10.2026 (обновлено: 19:31 16.10.2026)
 

Lufthansa продлила приостановку полетов в Эр-Рияд до 18 ноября

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group продлила приостановку полетов в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд до 18 ноября включительно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Группа Lufthansa приостанавливала ранее рейсы по данному направлению до 16 октября текущего года.
"В связи с текущими событиями на Ближнем Востоке авиакомпании Lufthansa Group продлили приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 18 ноября включительно", - сообщил представитель Lufthansa.
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило в начале октября работников на нефтяных объектах Саудовской Аравии о возможных атаках. Кроме того, представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah также вновь предупредил авиакомпании, аэропорты, их сотрудников и путешественников об опасности использования саудовских аэропортов, поскольку они объявлены зоной военной операции в ответ на обстрелы Йемена.
 
БизнесСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-РиядБЛИЖНИЙ ВОСТОКLufthansa
 
 
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