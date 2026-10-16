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ЕС вновь стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов

ЕС вновь стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов - 16.10.2026, ПРАЙМ

ЕС вновь стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов

Евросоюз в сентябре вновь вошел в тройку крупнейших покупателей российских энергоресурсов, потратив на них 1,7 миллиарда евро и обогнав Турцию, несмотря на... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:10+0300

2026-10-16T13:10+0300

2026-10-16T13:10+0300

мировая экономика

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре вновь вошел в тройку крупнейших покупателей российских энергоресурсов, потратив на них 1,7 миллиарда евро и обогнав Турцию, несмотря на продолжающееся ужесточение антироссийских санкций, следует из доклада Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), имеющегося в распоряжении РИА Новости. Согласно исследованию, крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива остался Китай с закупками на 9,1 миллиарда евро, второе место заняла Индия с 4,1 миллиарда евро. Турция, закупившая энергоресурсы на 1 миллиард евро, оказалась на четвертом месте. Из общей суммы европейских закупок 817 миллионов евро пришлось на трубопроводный газ, 615 миллионов на сжиженный природный газ (СПГ), еще 290 миллионов на нефть, поставленную по трубопроводу "Дружба". Крупнейшими покупателями среди стран ЕС стали Венгрия с 475 миллионами евро, Франция - с 446 миллионами и Словакия - с 390 миллионами. Евросоюз продолжает принимать ограничения в отношении российского энергетического сектора и громко заявляет о намерении отказаться от российских поставок. Москва неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а отказ от российских энергоносителей приводит к удорожанию энергии для европейской промышленности и населения.

китай

индия

турция

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мировая экономика, китай, индия, турция, ес