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ЕС хочет продолжать прокси-войну против России, заявил финский политик

ЕС хочет продолжать прокси-войну против России, заявил финский политик - 16.10.2026, ПРАЙМ

ЕС хочет продолжать прокси-войну против России, заявил финский политик

Евросоюз хочет продолжать прокси-войну против России даже несмотря на отсутствие денег для этого, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:33+0300

2026-10-16T20:33+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз хочет продолжать прокси-войну против России даже несмотря на отсутствие денег для этого, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "ЕС хочет продолжать прокси-войну, несмотря на отсутствие денег для ее продолжения", - написал Мема в соцсети Х. Политик также указал на то, что Европа все еще не определилась с переговорщиком по мирному урегулированию. Президент РФ Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.

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