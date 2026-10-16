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Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины
Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины - 16.10.2026, ПРАЙМ
Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины
Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:18+0300
2026-10-16T22:22+0300
мировая экономика
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ, оцениваются примерно в 70 миллиардов евро, несмотря на уже согласованный многомиллиардный кредит Киеву, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе. "Мы поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как покрыть дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году", - сообщил Кошта на пресс-конференции. Ранее Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о закрытых переговорах лидеров ЕС, сообщила, что речь идет о финансовом дефиците Украины, оцениваемом в 70 миллиардов евро. По данным издания, предложения по его покрытию Еврокомиссия должна подготовить до конца ноября. При этом Евросоюз уже согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу признала, что финансовые потребности Украины будут продолжать расти, пока продолжается конфликт, и призвала других международных партнеров увеличить помощь Киеву. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
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мировая экономика, финансы, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет, ек, европа
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросовет, ЕК, ЕВРОПА
22:18 16.10.2026 (обновлено: 22:22 16.10.2026)
 
Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины

Лидеры ЕС поручили ЕК найти деньги для покрытия финансовых потребностей Киева в 2027 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ, оцениваются примерно в 70 миллиардов евро, несмотря на уже согласованный многомиллиардный кредит Киеву, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе.
"Мы поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как покрыть дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году", - сообщил Кошта на пресс-конференции.
Ранее Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о закрытых переговорах лидеров ЕС, сообщила, что речь идет о финансовом дефиците Украины, оцениваемом в 70 миллиардов евро. По данным издания, предложения по его покрытию Еврокомиссия должна подготовить до конца ноября.
При этом Евросоюз уже согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу признала, что финансовые потребности Украины будут продолжать расти, пока продолжается конфликт, и призвала других международных партнеров увеличить помощь Киеву.
Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕСЕвросоветЕКЕВРОПА
 
 
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