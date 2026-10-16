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Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины
Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины - 16.10.2026, ПРАЙМ
Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины
Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:18+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ, оцениваются примерно в 70 миллиардов евро, несмотря на уже согласованный многомиллиардный кредит Киеву, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе. "Мы поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как покрыть дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году", - сообщил Кошта на пресс-конференции. Ранее Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о закрытых переговорах лидеров ЕС, сообщила, что речь идет о финансовом дефиците Украины, оцениваемом в 70 миллиардов евро. По данным издания, предложения по его покрытию Еврокомиссия должна подготовить до конца ноября. При этом Евросоюз уже согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу признала, что финансовые потребности Украины будут продолжать расти, пока продолжается конфликт, и призвала других международных партнеров увеличить помощь Киеву. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
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мировая экономика, финансы, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет, ек, европа
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросовет, ЕК, ЕВРОПА
Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины
Лидеры ЕС поручили ЕК найти деньги для покрытия финансовых потребностей Киева в 2027 году
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ, оцениваются примерно в 70 миллиардов евро, несмотря на уже согласованный многомиллиардный кредит Киеву, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе.
"Мы поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как покрыть дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году", - сообщил Кошта на пресс-конференции.
Ранее Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о закрытых переговорах лидеров ЕС, сообщила, что речь идет о финансовом дефиците Украины, оцениваемом в 70 миллиардов евро. По данным издания, предложения по его покрытию Еврокомиссия должна подготовить до конца ноября.
При этом Евросоюз уже согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу признала, что финансовые потребности Украины будут продолжать расти, пока продолжается конфликт, и призвала других международных партнеров увеличить помощь Киеву.
Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.