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Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины

Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины - 16.10.2026, ПРАЙМ

Евросоюз поручил найти деньги для покрытия финансовых потребностей Украины

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:18+0300

2026-10-16T22:18+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые, по данным СМИ, оцениваются примерно в 70 миллиардов евро, несмотря на уже согласованный многомиллиардный кредит Киеву, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе. "Мы поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как покрыть дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году", - сообщил Кошта на пресс-конференции. Ранее Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о закрытых переговорах лидеров ЕС, сообщила, что речь идет о финансовом дефиците Украины, оцениваемом в 70 миллиардов евро. По данным издания, предложения по его покрытию Еврокомиссия должна подготовить до конца ноября. При этом Евросоюз уже согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для военных расходов, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу признала, что финансовые потребности Украины будут продолжать расти, пока продолжается конфликт, и призвала других международных партнеров увеличить помощь Киеву. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.

украина

брюссель

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мировая экономика, финансы, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет, ек, европа