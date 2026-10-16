https://1prime.ru/20261016/es-874363581.html

Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России

Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России - 16.10.2026, ПРАЙМ

Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России

Лидеры Евросоюза призвали активизировать досмотры судов в рамках противодействия так называемому российскому "теневому флоту", следует из итогового документа... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:59+0300

2026-10-16T22:59+0300

2026-10-16T22:59+0300

ес

россия

судоходство

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874363581.jpg?1792180744

БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали активизировать досмотры судов в рамках противодействия так называемому российскому "теневому флоту", следует из итогового документа саммита ЕС в Брюсселе. Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских экономоператоров мирным путем в нарушение Международного морского права. "Для борьбы с так называемым российским теневым флотом лидеры ЕС призвали увеличить число операций по досмотру судов, в том числе путем высадки досмотровых групп на борт", - говорится в документе. Страны ЕС при этом ссылаются на международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву. В прошлом году помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах. Конвенция ООН по морскому праву, как отметил Патрушев, гарантирует беспрепятственный транзитный проход в открытом море.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, судоходство