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Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России
Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России - 16.10.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России
Лидеры Евросоюза призвали активизировать досмотры судов в рамках противодействия так называемому российскому "теневому флоту", следует из итогового документа... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:59+0300
2026-10-16T22:59+0300
2026-10-16T22:59+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали активизировать досмотры судов в рамках противодействия так называемому российскому "теневому флоту", следует из итогового документа саммита ЕС в Брюсселе. Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских экономоператоров мирным путем в нарушение Международного морского права. "Для борьбы с так называемым российским теневым флотом лидеры ЕС призвали увеличить число операций по досмотру судов, в том числе путем высадки досмотровых групп на борт", - говорится в документе. Страны ЕС при этом ссылаются на международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву. В прошлом году помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах. Конвенция ООН по морскому праву, как отметил Патрушев, гарантирует беспрепятственный транзитный проход в открытом море.
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ес, россия, судоходство
Лидеры ЕС призвали увеличить число досмотров судов в противодействие России
Лидеры ЕС призвали активизировать досмотры судов для борьбы с "теневым флотом" России
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали активизировать досмотры судов в рамках противодействия так называемому российскому "теневому флоту", следует из итогового документа саммита ЕС в Брюсселе.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских экономоператоров мирным путем в нарушение Международного морского права.
"Для борьбы с так называемым российским теневым флотом лидеры ЕС призвали увеличить число операций по досмотру судов, в том числе путем высадки досмотровых групп на борт", - говорится в документе.
Страны ЕС при этом ссылаются на международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву.
В прошлом году помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву планы НАТО досматривать суда в международных водах.
Конвенция ООН по морскому праву, как отметил Патрушев, гарантирует беспрепятственный транзитный проход в открытом море.