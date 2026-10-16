https://1prime.ru/20261016/evropa-874341511.html

Ради кофе и круассана: европейцам объяснили важность поддержки Украины

Ради кофе и круассана: европейцам объяснили важность поддержки Украины - 16.10.2026, ПРАЙМ

Ради кофе и круассана: европейцам объяснили важность поддержки Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что европейцам придется поддерживать Киев, если они хотят сохранить привычный образ жизни — в частности, есть... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:07+0300

2026-10-16T15:07+0300

2026-10-16T15:07+0300

украина

латвия

общество

европа

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что европейцам придется поддерживать Киев, если они хотят сохранить привычный образ жизни — в частности, есть круассаны и пить кофе, передает Guardian."Если мы хотим комфорта в Европе и иметь возможность есть круассан, пить кофе утром и не думать об угрозах, то мы должны поддерживать Украину", — сказал он.Кулбергс добавил, что Киеву нужна финансовая и военная поддержка, чтобы пережить эту суровую зиму.Украина активно ищет внешнее финансирование для покрытия бюджетных разрывов. На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений и требует выполнения реформ, поэтому партнеры призывают Киев искать источники для самофинансирования.

https://1prime.ru/20261015/ukraina-874286962.html

украина

латвия

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украина, латвия, общество , европа