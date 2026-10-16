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В Европарламенте назвали идею изъятия российских активов безумием
В Европарламенте назвали идею изъятия российских активов безумием - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Европарламенте назвали идею изъятия российских активов безумием
Идею изъятия российских активов Евросоюзом считают безумием в Бельгии, поскольку Москва может также арестовать европейское активы, заявил депутат Европарламента | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:24+0300
2026-10-16T01:24+0300
2026-10-16T01:24+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Идею изъятия российских активов Евросоюзом считают безумием в Бельгии, поскольку Москва может также арестовать европейское активы, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.
"Что касается Бельгии, то она считает эту затею безумием, поскольку Москва может в ответ арестовать европейские активы", - сказал Мариани "Известиям".
Издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов и чиновников ранее сообщало, что ряд стран ЕС во главе с ФРГ усиливают давление на Бельгию, пытаясь добиться ее согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Украины и фактически выдвигая ультиматум: согласиться на такую схему или выделять Киеву средства из общего бюджета ЕС за счет сокращения финансирования фермеров или регионов.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в Euroclear. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.
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РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Тьерри Мариани, ЕС, Politico, Банк России
В Европарламенте назвали идею изъятия российских активов безумием
Депутат ЕП Мариани назвал идею изъятия российских активов безумием в Бельгии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Идею изъятия российских активов Евросоюзом считают безумием в Бельгии, поскольку Москва может также арестовать европейское активы, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.
"Что касается Бельгии, то она считает эту затею безумием, поскольку Москва может в ответ арестовать европейские активы", - сказал Мариани "Известиям".
Издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов и чиновников ранее сообщало, что ряд стран ЕС во главе с ФРГ усиливают давление на Бельгию, пытаясь добиться ее согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Украины и фактически выдвигая ультиматум: согласиться на такую схему или выделять Киеву средства из общего бюджета ЕС за счет сокращения финансирования фермеров или регионов.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в Euroclear. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.