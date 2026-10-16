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В Евросоюзе каждый пятый житель жил под угрозой бедности

В Евросоюзе каждый пятый житель жил под угрозой бедности - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Евросоюзе каждый пятый житель жил под угрозой бедности

Каждый пятый житель Евросоюза в прошлом году жил под угрозой бедности или социальной изоляции - это 92,7 миллиона человек, информирует Евростат. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:29+0300

2026-10-16T13:29+0300

2026-10-16T13:29+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Каждый пятый житель Евросоюза в прошлом году жил под угрозой бедности или социальной изоляции - это 92,7 миллиона человек, информирует Евростат. "В 2025 году 92,7 миллиона человек в Европейском союзе (ЕС) находились под угрозой бедности или социальной изоляции, что составляло 20,9% от общей численности населения", - сообщает ведомство. Наиболее высокие доли в основном наблюдались в южных, восточных и самых отдаленных регионах ЕС: в Испании (пять регионов), Болгарии, Греции и Италии (по четыре), Франции (три самых отдаленных региона) и Румынии (два региона). В пяти регионах доля людей, находившихся под угрозой бедности или социальной изоляции, более чем вдвое превышала средний показатель по ЕС. Самая высокая доля была зафиксирована в отдаленной, находящейся на американском континенте, Французской Гвиане, где под такой угрозой находились 54,8% населения. Южные итальянские и Сицилия заняли второе и третье места по этому показателю - 45,3% и 44% соответственно.

испания

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мировая экономика, общество , испания, болгария, греция, ес, евростат