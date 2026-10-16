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Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета ЕС из-за разногласий - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета ЕС из-за разногласий
Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета ЕС из-за разногласий - 16.10.2026, ПРАЙМ
Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета ЕС из-за разногласий
Евросоюз рискует не успеть запустить новый семилетний бюджет с 1 января 2028 года, если страны объединения не договорятся о его параметрах до конца этого года,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:00+0300
2026-10-16T22:06+0300
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брюссель
люксембург
эммануэль макрон
ес
евросовет
politico
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз рискует не успеть запустить новый семилетний бюджет с 1 января 2028 года, если страны объединения не договорятся о его параметрах до конца этого года, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе. "Обычно государствам-членам и европейской администрации требуется как минимум год-полтора, чтобы приступить к исполнению нового бюджета. С будущим бюджетом это будет сложнее, чем обычно", - заявил Кошта журналистам. Он пояснил, что новый финансовый план предусматривает существенно измененную структуру расходов, в которой наряду с сельским хозяйством и региональной политикой большое значение приобретают безопасность, оборона и конкурентоспособность, а также меняются механизмы распределения средств. "Можем ли мы позволить себе не утвердить его до конца этого года и при этом обеспечить запуск нового бюджета с 1 января 2028 года? Мой ответ однозначен: нет", - подчеркнул председатель Евросовета. При этом Кошта отверг увязку сроков бюджетного соглашения с предстоящими выборами в отдельных странах ЕС. "Мы живем в 27 демократиях, практически каждый месяц у нас проходят какие-нибудь выборы. Если бы все зависело от выборов, мы бы никогда не смогли принять новый бюджет", - заявил он. Ранее издание Rapporteur сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на заключении бюджетного соглашения до конца декабря, ссылаясь на приближение президентских выборов во Франции. Вместе с тем премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявлял, что отсутствие договоренности до конца года не станет катастрофой. Лидеры ЕС на саммите 15-16 октября не смогли согласовать основные параметры многолетнего финансового плана на 2028-2034 годы. По данным Politico, для продолжения переговоров запланирован внеочередной саммит 26 ноября, перед которым Кошта должен представить обновленные бюджетные предложения.
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франция, брюссель, люксембург, эммануэль макрон, ес, евросовет, politico
ФРАНЦИЯ, Брюссель, ЛЮКСЕМБУРГ, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросовет, Politico
22:00 16.10.2026 (обновлено: 22:06 16.10.2026)
 
Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета ЕС из-за разногласий

Кошта: ЕС рискует не успеть запустить новый семилетний бюджет с 1 января 2028 года

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз рискует не успеть запустить новый семилетний бюджет с 1 января 2028 года, если страны объединения не договорятся о его параметрах до конца этого года, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе.
"Обычно государствам-членам и европейской администрации требуется как минимум год-полтора, чтобы приступить к исполнению нового бюджета. С будущим бюджетом это будет сложнее, чем обычно", - заявил Кошта журналистам.
Он пояснил, что новый финансовый план предусматривает существенно измененную структуру расходов, в которой наряду с сельским хозяйством и региональной политикой большое значение приобретают безопасность, оборона и конкурентоспособность, а также меняются механизмы распределения средств.
"Можем ли мы позволить себе не утвердить его до конца этого года и при этом обеспечить запуск нового бюджета с 1 января 2028 года? Мой ответ однозначен: нет", - подчеркнул председатель Евросовета.
При этом Кошта отверг увязку сроков бюджетного соглашения с предстоящими выборами в отдельных странах ЕС.
"Мы живем в 27 демократиях, практически каждый месяц у нас проходят какие-нибудь выборы. Если бы все зависело от выборов, мы бы никогда не смогли принять новый бюджет", - заявил он.
Ранее издание Rapporteur сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на заключении бюджетного соглашения до конца декабря, ссылаясь на приближение президентских выборов во Франции. Вместе с тем премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявлял, что отсутствие договоренности до конца года не станет катастрофой.
Лидеры ЕС на саммите 15-16 октября не смогли согласовать основные параметры многолетнего финансового плана на 2028-2034 годы. По данным Politico, для продолжения переговоров запланирован внеочередной саммит 26 ноября, перед которым Кошта должен представить обновленные бюджетные предложения.
 
ФРАНЦИЯБрюссельЛЮКСЕМБУРГЭммануэль МакронЕСЕвросоветPolitico
 
 
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