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ЕС решает, что еще ограничить из Китая, пишет Bloomberg
ЕС решает, что еще ограничить из Китая, пишет Bloomberg - 16.10.2026, ПРАЙМ
ЕС решает, что еще ограничить из Китая, пишет Bloomberg
Европейский союз начал оценивать торговые данные для выявления всплеска импорта — это первый шаг к введению квот на дополнительные сектора товаров из Китая и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:35+0300
2026-10-16T10:35+0300
2026-10-16T10:35+0300
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейский союз начал оценивать торговые данные для выявления всплеска импорта — это первый шаг к введению квот на дополнительные сектора товаров из Китая и других стран, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.Еврокомиссия оценивает различные отрасли, включая химическую промышленность и машиностроение. Если будет обнаружен всплеск товаров, комиссия может применить меры защиты, такие как квоты, чтобы ограничить объемы импорта."Недорогие и порой субсидируемые товары из Китая заполняют континент, разрушая внутреннюю промышленность и ставя под угрозу местные рабочие места", — отмечается в материале. Лидеры Евросоюза встречаются в Брюсселе в четверг, чтобы обсудить пути решения проблемы торгового дефицита, который достиг рекордных 34,8 миллиарда долларов в сентябре.По данным источника, комиссия, вероятно, воспользуется соглашением с Китаем по импорту гибридных автомобилей — с лимитом в 350 000 машин в год — как образцом для других секторов. Это значит, что ЕС попытается найти достаточно высокую квоту, чтобы отговорить Пекин от ответных действий. Некоторые страны, включая Германию, настаивают на быстром введении квот: Берлин собирал предложения от комиссии к концу года. Исполнительный орган блока должен представить пакет предложений перед саммитом лидеров ЕС в середине декабря, а глава торгового отдела ЕС Марош Шефчович обсудит дальнейшие шаги с китайскими коллегами в начале следующего года.
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мировая экономика, китай, марош шефчович, ес, bloomberg, брюссель, пекин
Мировая экономика, КИТАЙ, Марош Шефчович, ЕС, Bloomberg, Брюссель, Пекин
ЕС решает, что еще ограничить из Китая, пишет Bloomberg
Bloomberg: Еврокомиссия изучает отрасли для расширения квот на китайский импорт