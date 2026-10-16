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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с сентября 2023 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с сентября 2023 года
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с сентября 2023 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с сентября 2023 года
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:36+0300
2026-10-16T13:16+0300
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель в 3,8% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.Показатель совпал с предварительной оценкой.В том числе в сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,6%.В Евросоюзе годовая инфляция также ускорилась до 3,8% с 3,2%, в том числе в сентябре показатель составил те же 0,6%.По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,2%, в ЕС - 2,6%.Базовая годовая инфляция в еврозоне (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.Годовой рост цен на энергию ускорился до 14,3% с 10,3% месяцем ранее, совпав с предварительными данными. Рост цен на услуги замедлился в годовом выражении до 3% с 3,3%, цены на продовольствие, алкоголь и табак - до 1,1% с 1,2%, как и показали предварительные оценки.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (6,5%), Литве (6,1%) и Болгарии (5,6%). Самая низкая наблюдалась в Швеции (1%), а также Венгрии и Дании (по 2,1%).
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мировая экономика, евростат
Мировая экономика, Евростат
12:36 16.10.2026 (обновлено: 13:16 16.10.2026)
 
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с сентября 2023 года

Евростат: годовая инфляция в еврозоне за сентябрь ускорилась до 3,8%

© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||%Еврозона
%Еврозона - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель в 3,8% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В том числе в сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,6%.
В Евросоюзе годовая инфляция также ускорилась до 3,8% с 3,2%, в том числе в сентябре показатель составил те же 0,6%.
По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,2%, в ЕС - 2,6%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.
Годовой рост цен на энергию ускорился до 14,3% с 10,3% месяцем ранее, совпав с предварительными данными. Рост цен на услуги замедлился в годовом выражении до 3% с 3,3%, цены на продовольствие, алкоголь и табак - до 1,1% с 1,2%, как и показали предварительные оценки.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (6,5%), Литве (6,1%) и Болгарии (5,6%). Самая низкая наблюдалась в Швеции (1%), а также Венгрии и Дании (по 2,1%).
 
Мировая экономикаЕвростат
 
 
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