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В ФАО предупредили о последствиях перебоев с поставками удобрений - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В ФАО предупредили о последствиях перебоев с поставками удобрений
В ФАО предупредили о последствиях перебоев с поставками удобрений - 16.10.2026, ПРАЙМ
В ФАО предупредили о последствиях перебоев с поставками удобрений
Перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив могут привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур в последующие сезоны, если из-за роста... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:37+0300
2026-10-16T12:37+0300
сельское хозяйство
персидский залив
ормузский пролив
оон
фао
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РИМ, 16 окт - ПРАЙМ. Перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив могут привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур в последующие сезоны, если из-за роста цен и нехватки предложения фермеры сократят внесение удобрений, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. "Если увеличение издержек или нехватка предложения заставят фермеров сократить внесение удобрений, это может негативно сказаться на урожайности и сельскохозяйственном производстве в последующие сезоны", - предупредил Тореро в интервью ко Всемирному продовольственному форуму, проходящему в ФАО. По его словам, через Ормузский пролив перевозится до трети удобрений, торгуемых на мировом рынке, в зависимости от вида продукции и рассматриваемого периода. Длительные перебои в судоходстве могут привести к дефициту удобрений и дальнейшему росту цен, отметил эксперт. В частности, на регион Персидского залива приходится около 30-35% мирового экспорта мочевины и 20-30% экспорта аммиака. Кроме того, там производится примерно четверть мировой серы, а его доля в мировом экспорте этого сырья составляет около 50%. Сера - важный компонент производства фосфорных удобрений. "В отличие от нефти, для удобрений нет альтернативных трубопроводных маршрутов или сопоставимых по масштабу международных координируемых стратегических резервов", - отметил экономист. По словам Тореро, хотя некоторые торговые потоки частично восстановились, перебои в экспорте из стран Персидского залива, а также рост стоимости фрахта и страховых премий продолжают влиять на доступность удобрений и цены на них. Дополнительное давление на рынок оказывают сокращение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и высокие цены на природный газ, который используется в качестве сырья и источника энергии при производстве азотных удобрений. Длительные перебои могут вынудить страны-импортеры сокращать закупки или искать альтернативных поставщиков, предлагающих продукцию по более высоким ценам. При этом последствия затронут не только государства, непосредственно закупающие удобрения в странах Персидского залива: рост мировых цен отразится на сельхозпроизводителях по всему миру. Подобная ситуация может иметь серьезные последствия для "продовольственной безопасности", особенно в странах с низкими доходами и высокой зависимостью от импорта удобрений, заключил Тореро.
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сельское хозяйство, персидский залив, ормузский пролив, оон, фао
Сельское хозяйство, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, ООН, ФАО
12:37 16.10.2026
 
В ФАО предупредили о последствиях перебоев с поставками удобрений

Тореро: перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив могут снизить урожайность

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РИМ, 16 окт - ПРАЙМ. Перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив могут привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур в последующие сезоны, если из-за роста цен и нехватки предложения фермеры сократят внесение удобрений, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
"Если увеличение издержек или нехватка предложения заставят фермеров сократить внесение удобрений, это может негативно сказаться на урожайности и сельскохозяйственном производстве в последующие сезоны", - предупредил Тореро в интервью ко Всемирному продовольственному форуму, проходящему в ФАО.
По его словам, через Ормузский пролив перевозится до трети удобрений, торгуемых на мировом рынке, в зависимости от вида продукции и рассматриваемого периода. Длительные перебои в судоходстве могут привести к дефициту удобрений и дальнейшему росту цен, отметил эксперт.
В частности, на регион Персидского залива приходится около 30-35% мирового экспорта мочевины и 20-30% экспорта аммиака. Кроме того, там производится примерно четверть мировой серы, а его доля в мировом экспорте этого сырья составляет около 50%. Сера - важный компонент производства фосфорных удобрений.
"В отличие от нефти, для удобрений нет альтернативных трубопроводных маршрутов или сопоставимых по масштабу международных координируемых стратегических резервов", - отметил экономист.
По словам Тореро, хотя некоторые торговые потоки частично восстановились, перебои в экспорте из стран Персидского залива, а также рост стоимости фрахта и страховых премий продолжают влиять на доступность удобрений и цены на них.
Дополнительное давление на рынок оказывают сокращение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и высокие цены на природный газ, который используется в качестве сырья и источника энергии при производстве азотных удобрений.
Длительные перебои могут вынудить страны-импортеры сокращать закупки или искать альтернативных поставщиков, предлагающих продукцию по более высоким ценам. При этом последствия затронут не только государства, непосредственно закупающие удобрения в странах Персидского залива: рост мировых цен отразится на сельхозпроизводителях по всему миру.
Подобная ситуация может иметь серьезные последствия для "продовольственной безопасности", особенно в странах с низкими доходами и высокой зависимостью от импорта удобрений, заключил Тореро.
 
Сельское хозяйствоПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОрмузский проливООНФАО
 
 
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