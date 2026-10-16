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ФАС впервые возбудила дело на основании данных системы "Антикартель" - 16.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС впервые возбудила дело на основании данных системы "Антикартель"
ФАС впервые возбудила дело на основании данных системы "Антикартель" - 16.10.2026, ПРАЙМ
ФАС впервые возбудила дело на основании данных системы "Антикартель"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основании данных, которые самостоятельно выявила система "Антикартель" | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:17+0300
2026-10-16T15:17+0300
технологии
россия
московская область
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основании данных, которые самостоятельно выявила система "Антикартель" с использованием искусственного интеллекта, говорится в сообщении ведомства. "ФАС впервые возбудила антимонопольное дело с помощью ГИС "Антикартель". Система использовала искусственный интеллект и самостоятельно выявила признаки картельного сговора. ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройпрофигрупп" и ООО "МТ Групп", - говорится в сообщении. Компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Согласно данным службы, организации создавали видимость конкурентной борьбы для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах. Закупки проводились на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 миллионов рублей. ГИС "Антикартель" была создана в 2025 году для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС приступила к использованию внедренного в систему искусственного интеллекта в рамках программы цифровой трансформации ведомства.
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технологии, россия, московская область
Технологии, РОССИЯ, Московская область
15:17 16.10.2026
 
ФАС впервые возбудила дело на основании данных системы "Антикартель"

ФАС впервые возбудила дело на основании данных системы "Антикартель"

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основании данных, которые самостоятельно выявила система "Антикартель" с использованием искусственного интеллекта, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС впервые возбудила антимонопольное дело с помощью ГИС "Антикартель". Система использовала искусственный интеллект и самостоятельно выявила признаки картельного сговора. ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройпрофигрупп" и ООО "МТ Групп", - говорится в сообщении.
Компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Согласно данным службы, организации создавали видимость конкурентной борьбы для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах. Закупки проводились на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 миллионов рублей.
ГИС "Антикартель" была создана в 2025 году для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС приступила к использованию внедренного в систему искусственного интеллекта в рамках программы цифровой трансформации ведомства.
 
ТехнологииРОССИЯМосковская область
 
 
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