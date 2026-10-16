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На форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" обсудят финансы и инвестиции

На форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" обсудят финансы и инвестиции - 16.10.2026, ПРАЙМ

На форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" обсудят финансы и инвестиции

Основными темами международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2027 году станут исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:39+0300

2026-10-16T11:39+0300

2026-10-16T11:39+0300

россия

татарстан

индонезия

мали

марат хуснуллин

рустам минниханов

росконгресс

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КАЗАНЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Основными темами международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2027 году станут исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, логистика и искусственный интеллект, сообщил фонд "Росконгресс". Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 15 октября провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". В нем приняли участие заместители председателя оргкомитета форума глава Татарстана Рустам Минниханов, советник президента России Антон Кобяков, представители федеральных министерств и ведомств. "В ходе заседания рассмотрели предложения по формированию деловой программы форума в 2027 году. Среди основных направлений - исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, транспорт и логистика, технологии и искусственный интеллект", - говорится в сообщении по итогам заседания оргкомитета. В рамках предстоящего форума планируется продолжить практику проведения заседаний межправительственных комиссий, расширить участие российских регионов и компаний в выставочной программе, уделить больше внимания презентации инвестиционных проектов. "KazanForum является одной из ключевых площадок для развития экономического взаимодействия России со странами исламского мира. За последние годы нам удалось значительно расширить географию участников и сформировать устойчивый интерес со стороны зарубежных партнеров. В этом году в деловой программе приняли участие порядка 10 тысяч представителей из 99 государств и 75 регионов России. В 2027 году форум пройдет на федеральном уровне уже в пятый раз - с 4 по 6 мая. Подготовка предстоящего форума должна быть ориентирована, прежде всего, на практический результат", - сказал на заседании Хуснуллин. Глава Татарстана отметил, что в этом году среди наиболее значимых мероприятий форума заседания межправительственных комиссий с Индонезией и Мали, а также встреча сопредседателей межправительственной комиссии с Таджикистаном. Он напомнил, что предстоящий 2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева, первый президент Татарстана отметит 90-летие. "Минтимер Шарипович стоял у истоков группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Важно отразить эту значимую дату в программе форума, чтобы подчеркнуть преемственность традиций диалога культур и укрепление партнерских связей между Россией и странами исламского мира", - подчеркнул Минниханов. По словам Кобякова, на площадке KazanForum сотрудничество России и исламского мира получает практическое воплощение, строящееся на принципах взаимного уважения, прагматизма и доверия, позволяя последовательно реализовывать совместные проекты и укреплять партнерские связи. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" ежегодно проводится с 2009 года. Его главная цель – развитие торгово-экономических, инвестиционных и социально-культурных связей России с государствами исламского мира. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

татарстан

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мали

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, татарстан, индонезия, мали, марат хуснуллин, рустам минниханов, росконгресс