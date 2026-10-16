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Фицо исключил участие Словакии в выделении Украине 70 миллиардов евро от ЕС - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Фицо исключил участие Словакии в выделении Украине 70 миллиардов евро от ЕС
Фицо исключил участие Словакии в выделении Украине 70 миллиардов евро от ЕС - 16.10.2026, ПРАЙМ
Фицо исключил участие Словакии в выделении Украине 70 миллиардов евро от ЕС
Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, Словакия в такой помощи участвовать не будет,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:36+0300
2026-10-16T20:36+0300
мировая экономика
словакия
украина
роберт фицо
владимир зеленский
ес
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БРАТИСЛАВА, 16 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, Словакия в такой помощи участвовать не будет, передает словацкое агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо. "По его (Фицо - ред.) словам, Зеленский на саммите попросил еще 70 миллиардов евро на 2027 год, главным образом на военные цели. Фицо повторил, что Словакия не будет участвовать в этом финансовом инструменте, при этом аналогичную позицию занимает и Венгрия", - говорится в сообщении издания в пятницу. Фицо 15-16 октября принимал участие в саммите Европейского союза в Брюсселе. Перед началом мероприятия словацкий премьер заявил, что в Европейском союзе говорят о новом кредите для Украины. Он заранее озвучил свою позицию, заверив, что республика не будет участвовать в обеспечении возможного нового кредита. Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в европейском кредите Украине на 90 миллиардов евро, который был согласован весной.
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мировая экономика, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС
20:36 16.10.2026
 
Фицо исключил участие Словакии в выделении Украине 70 миллиардов евро от ЕС

Фицо: Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине от ЕС на 70 миллиардов евро

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БРАТИСЛАВА, 16 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, Словакия в такой помощи участвовать не будет, передает словацкое агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо.
"По его (Фицо - ред.) словам, Зеленский на саммите попросил еще 70 миллиардов евро на 2027 год, главным образом на военные цели. Фицо повторил, что Словакия не будет участвовать в этом финансовом инструменте, при этом аналогичную позицию занимает и Венгрия", - говорится в сообщении издания в пятницу.
Фицо 15-16 октября принимал участие в саммите Европейского союза в Брюсселе. Перед началом мероприятия словацкий премьер заявил, что в Европейском союзе говорят о новом кредите для Украины. Он заранее озвучил свою позицию, заверив, что республика не будет участвовать в обеспечении возможного нового кредита.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в европейском кредите Украине на 90 миллиардов евро, который был согласован весной.
 
Мировая экономикаСЛОВАКИЯУКРАИНАРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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