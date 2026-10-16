https://1prime.ru/20261016/fosagro-874335025.html
"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября
"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября
"Фосагро" планирует 21 октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах и юанях, сообщил РИА Новости источник в... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
рынок
газпромбанк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" планирует 21 октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах и юанях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов обоих выпусков составляет не выше 9,2% годовых. Планируемый объем выпусков будет определен позднее.
Компания намерена разместить облигации в долларах серии БО-03-02 с погашением через год и девять месяцев и облигации в юанях серии БО-03-03 с погашением через два года и три месяца. Номинал - 1 тысяча долларов и юаней соответственно, купоны - квартальные.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 октября.
Расчеты по облигациям в долларах при первичном размещении предполагаются в рублях, по облигациям в юанях - по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска в долларах - в рублях, для выпуска в китайской валюте - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Организатором выступает Газпромбанк.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, газпромбанк
"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября
"Фосагро" планирует 21 октября собрать заявки на два выпуска биржевых облигаций
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" планирует 21 октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах и юанях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов обоих выпусков составляет не выше 9,2% годовых. Планируемый объем выпусков будет определен позднее.
Компания намерена разместить облигации в долларах серии БО-03-02 с погашением через год и девять месяцев и облигации в юанях серии БО-03-03 с погашением через два года и три месяца. Номинал - 1 тысяча долларов и юаней соответственно, купоны - квартальные.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 октября.
Расчеты по облигациям в долларах при первичном размещении предполагаются в рублях, по облигациям в юанях - по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска в долларах - в рублях, для выпуска в китайской валюте - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Организатором выступает Газпромбанк.