https://1prime.ru/20261016/fosagro-874335025.html

"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября

"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Фосагро" соберет заявки на облигации в долларах и юанях 21 октября

"Фосагро" планирует 21 октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах и юанях, сообщил РИА Новости источник в... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

рынок

газпромбанк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" планирует 21 октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах и юанях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов обоих выпусков составляет не выше 9,2% годовых. Планируемый объем выпусков будет определен позднее. Компания намерена разместить облигации в долларах серии БО-03-02 с погашением через год и девять месяцев и облигации в юанях серии БО-03-03 с погашением через два года и три месяца. Номинал - 1 тысяча долларов и юаней соответственно, купоны - квартальные. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 октября. Расчеты по облигациям в долларах при первичном размещении предполагаются в рублях, по облигациям в юанях - по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска в долларах - в рублях, для выпуска в китайской валюте - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, газпромбанк