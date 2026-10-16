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Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ
Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ
Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ
Франция в сентябре более чем вдвое увеличила объем импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), став крупнейшим покупателем этого топлива в Евросоюзе... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:01+0300
2026-10-16T12:01+0300
газ
нидерланды
испания
франция
ес
ямал спг
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Франция в сентябре более чем вдвое увеличила объем импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), став крупнейшим покупателем этого топлива в Евросоюзе на фоне продолжающихся призывов Еврокомиссии к ужесточению антироссийских санкций, следует из доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), поступившего в распоряжение РИА Новости. "Объем французского импорта СПГ из России вырос на 103% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом было разгружено восемь партий, все с предприятия "Ямал СПГ", - говорится в исследовании. Общая стоимость поставок, по оценкам исследователей, составила 446 миллионов евро. На французские порты пришлось 72% всего физического объема российского СПГ, поступившего в Евросоюз в сентябре. Для сравнения, в августе французские закупки по объему были примерно вдвое меньше. При этом Нидерланды в сентябре получили две партии российского СПГ на 116 миллионов евро, тогда как Испания впервые с февраля 2022 года не приняла ни одной партии. Франция также оказалась вторым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов среди стран ЕС по их общей стоимости, уступив только Венгрии, импортировавшей газ и нефть на 475 миллионов евро. Российские власти неоднократно заявляли, что европейские страны продолжают нуждаться в российских энергоресурсах, несмотря на политические заявления об отказе от них, а сокращение поставок из России негативно сказывается на энергетической безопасности и конкурентоспособности экономики ЕС.
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газ, нидерланды, испания, франция, ес, ямал спг
Газ, НИДЕРЛАНДЫ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Ямал СПГ
12:01 16.10.2026
 
Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ

CREA: Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Франция в сентябре более чем вдвое увеличила объем импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), став крупнейшим покупателем этого топлива в Евросоюзе на фоне продолжающихся призывов Еврокомиссии к ужесточению антироссийских санкций, следует из доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Объем французского импорта СПГ из России вырос на 103% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом было разгружено восемь партий, все с предприятия "Ямал СПГ", - говорится в исследовании.
Общая стоимость поставок, по оценкам исследователей, составила 446 миллионов евро. На французские порты пришлось 72% всего физического объема российского СПГ, поступившего в Евросоюз в сентябре.
Для сравнения, в августе французские закупки по объему были примерно вдвое меньше. При этом Нидерланды в сентябре получили две партии российского СПГ на 116 миллионов евро, тогда как Испания впервые с февраля 2022 года не приняла ни одной партии.
Франция также оказалась вторым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов среди стран ЕС по их общей стоимости, уступив только Венгрии, импортировавшей газ и нефть на 475 миллионов евро.
Российские власти неоднократно заявляли, что европейские страны продолжают нуждаться в российских энергоресурсах, несмотря на политические заявления об отказе от них, а сокращение поставок из России негативно сказывается на энергетической безопасности и конкурентоспособности экономики ЕС.
 
ГазНИДЕРЛАНДЫИСПАНИЯФРАНЦИЯЕСЯмал СПГ
 
 
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