https://1prime.ru/20261016/frantsija-874328762.html

Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ

Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Франция в сентябре вдвое увеличила импорт российского СПГ

Франция в сентябре более чем вдвое увеличила объем импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), став крупнейшим покупателем этого топлива в Евросоюзе... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:01+0300

2026-10-16T12:01+0300

2026-10-16T12:01+0300

газ

нидерланды

испания

франция

ес

ямал спг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874328762.jpg?1792141272

БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Франция в сентябре более чем вдвое увеличила объем импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), став крупнейшим покупателем этого топлива в Евросоюзе на фоне продолжающихся призывов Еврокомиссии к ужесточению антироссийских санкций, следует из доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), поступившего в распоряжение РИА Новости. "Объем французского импорта СПГ из России вырос на 103% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом было разгружено восемь партий, все с предприятия "Ямал СПГ", - говорится в исследовании. Общая стоимость поставок, по оценкам исследователей, составила 446 миллионов евро. На французские порты пришлось 72% всего физического объема российского СПГ, поступившего в Евросоюз в сентябре. Для сравнения, в августе французские закупки по объему были примерно вдвое меньше. При этом Нидерланды в сентябре получили две партии российского СПГ на 116 миллионов евро, тогда как Испания впервые с февраля 2022 года не приняла ни одной партии. Франция также оказалась вторым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов среди стран ЕС по их общей стоимости, уступив только Венгрии, импортировавшей газ и нефть на 475 миллионов евро. Российские власти неоднократно заявляли, что европейские страны продолжают нуждаться в российских энергоресурсах, несмотря на политические заявления об отказе от них, а сокращение поставок из России негативно сказывается на энергетической безопасности и конкурентоспособности экономики ЕС.

нидерланды

испания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нидерланды, испания, франция, ес, ямал спг