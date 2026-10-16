https://1prime.ru/20261016/frantsija-874343584.html
Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции
Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции - 16.10.2026, ПРАЙМ
Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции
Нефтегазовый концерн Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:45+0300
2026-10-16T15:45+0300
2026-10-16T15:45+0300
бизнес
франция
shell
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ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовый концерн Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Shell рассматривает продажу бизнеса своих автозаправочных станций во Франции", - сообщили агентству в Shell.
В компании добавили, что на данном этапе не могут раскрывать условия потенциальной сделки.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
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бизнес, франция, shell
Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции
Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции
ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовый концерн Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Shell рассматривает продажу бизнеса своих автозаправочных станций во Франции", - сообщили агентству в Shell.
В компании добавили, что на данном этапе не могут раскрывать условия потенциальной сделки.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.