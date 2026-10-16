https://1prime.ru/20261016/frantsija-874343584.html

Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции

Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции - 16.10.2026, ПРАЙМ

Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции

Нефтегазовый концерн Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:45+0300

2026-10-16T15:45+0300

2026-10-16T15:45+0300

бизнес

франция

shell

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874343584.jpg?1792154700

ЛОНДОН, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовый концерн Shell рассматривает продажу своих автозаправочных станций во Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Shell рассматривает продажу бизнеса своих автозаправочных станций во Франции", - сообщили агентству в Shell. В компании добавили, что на данном этапе не могут раскрывать условия потенциальной сделки. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, франция, shell