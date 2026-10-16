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Капитан задержанного Францией танкера DF Peak отпущен на свободу
Капитан задержанного Францией танкера DF Peak отпущен на свободу - 16.10.2026, ПРАЙМ
Капитан задержанного Францией танкера DF Peak отпущен на свободу
Капитан задержанного Францией танкера DF Peak, являющийся гражданином КНР, отпущен на свободу после заключения под стражу, однако само судно остается под... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:13+0300
2026-10-16T17:13+0300
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ПАРИЖ, 16 окт - ПРАЙМ. Капитан задержанного Францией танкера DF Peak, являющийся гражданином КНР, отпущен на свободу после заключения под стражу, однако само судно остается под арестом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора Сен-Дени Вероник Денизо.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak под флагом Бенина.
"Задержание было прекращено сегодня утром, капитан вернулся на борт судна. Расследование продолжается", - приводит агентство слова Денизо.
При этом сам танкер "по-прежнему находится под действием административного распоряжения о задержании", уточнили в прокуратуре.
В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российских граждан на задержанном Францией танкере DF Peak нет. Задержания Францией танкеров под флагами различных государств - пиратство и морской разбой, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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мировая экономика, франция, китай, кнр, эммануэль макрон, александр грушко, мид рф, мид
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, КНР, Эммануэль Макрон, Александр Грушко, МИД РФ, МИД
Капитан задержанного Францией танкера DF Peak отпущен на свободу
Прокуратура Сен-Дени: капитан задержанного Францией танкера DF Peak отпущен на свободу
ПАРИЖ, 16 окт - ПРАЙМ. Капитан задержанного Францией танкера DF Peak, являющийся гражданином КНР, отпущен на свободу после заключения под стражу, однако само судно остается под арестом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора Сен-Дени Вероник Денизо.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak под флагом Бенина.
"Задержание было прекращено сегодня утром, капитан вернулся на борт судна. Расследование продолжается", - приводит агентство слова Денизо.
При этом сам танкер "по-прежнему находится под действием административного распоряжения о задержании", уточнили в прокуратуре.
В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российских граждан на задержанном Францией танкере DF Peak нет. Задержания Францией танкеров под флагами различных государств - пиратство и морской разбой, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.