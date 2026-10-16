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Во Франции возмутились желанием Зеленского получить 70 миллиардов евро

Во Франции возмутились желанием Зеленского получить 70 миллиардов евро - 16.10.2026, ПРАЙМ

Во Франции возмутились желанием Зеленского получить 70 миллиардов евро

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян вслед за главой партии "Патриоты" Флорианом Филиппо возмутился желанию... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:13+0300

2026-10-16T22:13+0300

2026-10-16T22:13+0300

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ПАРИЖ, 16 окт - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян вслед за главой партии "Патриоты" Флорианом Филиппо возмутился желанию Владимира Зеленского получить еще 70 миллиардов евро от Евросоюза на продолжение украинского конфликта. Ранее в пятницу Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе и потребовал по меньшей мере 70 миллиардов евро на военные цели в 2027 году. Филиппо, также претендующий на пост президента Франции, ответил на требование Зеленского словами "ни евро Украине!". "Хватит, хватит, хватит! В то время как наша страна задыхается под грузом бюджетного дефицита, а французы вынуждены справляться с мерами жесткой экономии, навязанными сменявшими друг друга правительствами Макрона, их снова призывают финансировать эту бесконечную кровавую бойню", - написал Дюпон-Эньян в Х. Политик напомнил, что ЕС уже одобрил и реализует кредит Киеву на 90 миллиардов евро. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие Братиславы в возможном новом выделении Украине 70 миллиардов евро от Евросоюза. По данным словацкого агентства TASR, аналогичную позицию занимает Венгрия.

франция

украина

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мировая экономика, общество , франция, украина, брюссель, владимир зеленский, роберт фицо, ес