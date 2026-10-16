https://1prime.ru/20261016/gaz-874358474.html
Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер
Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер - 16.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер
Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе, сообщил журналистам на полях РЭН глава "Газпрома" Алексей... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:13+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе, сообщил журналистам на полях РЭН глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе", - ответил он на вопрос журналистов об оценке зарубежными экспертами ситуации с ценами на газ в Европе. Миллер также добавил, что полтора месяца назад аналитики давали оценку стоимости газа в Европе в октябре на уровне 800-900 долларов за 1000 кубометров. Однако, сейчас цена достигла уже 1000-1100 долларов. "Чего же тогда ждать под елочку?!", - задался глава "Газпрома" вопросом об уровне цен на газ к концу года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Алексей Миллер, Газпром
Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер
Миллер: зарубежные эксперты недооценивают факторы, влияющие на стоимость газа в Европе
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе, сообщил журналистам на полях РЭН глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе", - ответил он на вопрос журналистов об оценке зарубежными экспертами ситуации с ценами на газ в Европе.
Миллер также добавил, что полтора месяца назад аналитики давали оценку стоимости газа в Европе в октябре на уровне 800-900 долларов за 1000 кубометров. Однако, сейчас цена достигла уже 1000-1100 долларов.
"Чего же тогда ждать под елочку?!", - задался глава "Газпрома" вопросом об уровне цен на газ к концу года.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.