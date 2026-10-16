https://1prime.ru/20261016/gaz-874358474.html

Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер

Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер - 16.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты недооценили факторы, влияющие на цену газа в Европе, заявил Миллер

Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе, сообщил журналистам на полях РЭН глава "Газпрома" Алексей... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:13+0300

2026-10-16T20:13+0300

2026-10-16T20:13+0300

газ

россия

европа

москва

алексей миллер

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874358474.jpg?1792170805

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе, сообщил журналистам на полях РЭН глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе", - ответил он на вопрос журналистов об оценке зарубежными экспертами ситуации с ценами на газ в Европе. Миллер также добавил, что полтора месяца назад аналитики давали оценку стоимости газа в Европе в октябре на уровне 800-900 долларов за 1000 кубометров. Однако, сейчас цена достигла уже 1000-1100 долларов. "Чего же тогда ждать под елочку?!", - задался глава "Газпрома" вопросом об уровне цен на газ к концу года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, москва, алексей миллер, газпром