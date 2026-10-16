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Россия и Казахстан закрепили параметры сотрудничества в газовой сфере
Россия и Казахстан закрепили параметры сотрудничества в газовой сфере - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан закрепили параметры сотрудничества в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили сотрудничество в газовой сфере, закрепили параметры работы на... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:57+0300
2026-10-16T16:57+0300
2026-10-16T16:57+0300
газ
казахстан
москва
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили сотрудничество в газовой сфере, закрепили параметры работы на 2027 год, сообщил "Газпром". Рабочая встреча Миллера и Скляра прошла в рамках Российской энергетической недели. "Стороны отметили стабильное и последовательное развитие двустороннего сотрудничества в газовой сфере. На встрече были закреплены параметры взаимодействия на 2027 год", - сказано в сообщении. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, казахстан, москва, алексей миллер, газпром
Газ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Алексей Миллер, Газпром
Россия и Казахстан закрепили параметры сотрудничества в газовой сфере
"Газпром" и администрация президента Казахстана обсудили сотрудничество в газовой сфере